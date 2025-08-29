Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η Κατερίνα Καραβάτου στο φινάλε της συνέντευξης που παραχώρησαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα». Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε on air ότι ένιωθε άγχος, καθώς η συνάντηση αυτή δεν ήταν μια εύκολη στιγμή για την ίδια.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, ο ηθοποιός μαζί με τη γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή της πρώην συζύγου του, με αφορμή τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία στην ΕΡΤ1. Το δίδυμο ετοιμάζεται να αναλάβει το πρωινό με τον τίτλο «Νωρίς – Νωρίς».

«Δεν ήταν εύκολο αυτό. Ήταν ένα πράγμα, που όπως είπα και στην αρχή, το περίμενα πώς και πώς. Και είχα και μια πολύ μεγάλη αγωνία», ανέφερε η Καερίνα Καραβάτου και στη συνέχεια πρόσθεσε συγκινημένη: «Η ζωή μας επιφυλάσσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραίο να τα αντιμετωπίζουμε με αγάπη και καλή διάθεση. Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ για τις χαρές σας και σας αγαπώ πάρα πολύ».

«Σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες. Ήταν πολύ ωραίο», σχολίασε η Μαρία Ηλιάκη.