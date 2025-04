Το κορεατικό περιεχόμενο δεν είναι πλέον απλώς μια διεθνής τάση -είναι παγκόσμια δύναμη στο χώρο της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ampere Analysis, οι σειρές και οι ταινίες από τη Νότια Κορέα κατατάσσονται δεύτερες παγκοσμίως σε συνολικές ώρες παρακολούθησης στο Netflix, πίσω μόνο από τις παραγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2024, οι κορεατικοί τίτλοι συγκέντρωσαν 7,7 δισεκατομμύρια ώρες θέασης, ξεπερνώντας το περιεχόμενο από αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Ισπανία.

Με επιτυχίες όπως το Squid Game: Season 2, αλλά και νέα δραματικά hits, η Νότια Κορέα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως παγκόσμιος κόμβος παραγωγής ψυχαγωγίας.

Όπως αναφέρει το Deadline, το νοτιοκορεατικό περιεχόμενο του Netflix αντιπροσώπευε περίπου 85 από τις 500 πιο δημοφιλείς μη αμερικανικές εκπομπές και ταινίες στην πλατφόρμα. Το 2023, το Netflix αποκάλυψε την τετραετή δέσμευσή του ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για το περιεχόμενο της Νότιας Κορέας.

Ο πιο επιτυχημένος κορεατικός τίτλος ήταν το «Squid Game: Season 2», το οποίο ανέβηκε στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Netflix κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακά 619,9 εκατομμύρια ώρες θέασης παγκοσμίως.

Άλλοι δημοφιλείς κορεατικοί τίτλοι περιλαμβάνουν το ρομαντικό δράμα «Love Next Door: Class Wars: Season 1», καθώς και επιτυχημένες σειρές όπως το «Squid Game: Season 1», το «Queen of Tears: Season 1» και το «Crash Landing on You», οι οποίες συνεχίζουν να απολαμβάνουν μεγάλη τηλεθέαση στην πλατφόρμα.

Από το 2023, το περιεχόμενο της Νότιας Κορέας είναι δεύτερο μετά το περιεχόμενο των ΗΠΑ σε συνολικές ώρες παρακολούθησης που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τα αυτοαναφερόμενα στοιχεία τηλεθέασης του Netflix.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2024, το περιεχόμενο της Νότιας Κορέας μεταδόθηκε για 7,7 δισεκατομμύρια ώρες, δηλαδή περίπου το 8% της συνολικής τηλεθέασης στο Netflix. Αυτό ξεπερνά το περιεχόμενο από άλλες σημαντικές αγορές του Netflix, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Ισπανία.

Το περιεχόμενο της Νότιας Κορέας αντιπροσωπεύει σταθερά το 8% έως 9% των ωρών προβολής στο Netflix, μπροστά από το περιεχόμενο του Ηνωμένου Βασιλείου με 7% έως 8% και το ιαπωνικό περιεχόμενο με 4% έως 5% του χρόνου προβολής.

Η ανάλυση της Ampere υπογράμμισε ότι η επιτυχία του Netflix με νοτιοκορεατικές σειρές και ταινίες αντανακλά την «ώριμη στρατηγική παραγωγής περιεχομένου και αδειοδότησης του streamer». Κατά τη διάρκεια του Η2 2024, πάνω από τους μισούς από τους 100 κορυφαίους νοτιοκορεατικούς τίτλους στο Netflix ήταν πρωτότυποι και το 31% ήταν αποκλειστικές ταινίες του Netflix. Η πλειονότητα αυτών των τίτλων παρήχθησαν από τον τοπικό όμιλο ψυχαγωγίας CJ ENM.

Στην Κορέα, το Netflix έχει, επίσης, συμφωνίες αδειοδότησης και διανομής με τους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς JTBC, KBS, SBS και MBC.

«Η ανάλυση της Ampere σχετικά με τα δεδομένα προβολής του Netflix επιβεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της Νότιας Κορέας συγκαταλέγεται πλέον σταθερά μεταξύ του πιο ευρέως εξαγόμενου και καταναλισκόμενου περιεχομένου παγκοσμίως», δήλωσε η Orina Zhao, υπεύθυνη έρευνας στην Ampere Analysis. «Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή επιτυχία του streamer, οδηγώντας τόσο σε τίτλους που σημειώνουν επιτυχίες (όπως το Squid Game και το Kingdom) όσο και σε σταθερό χρόνο προβολής. Το Netflix θα συνεχίσει να επενδύει και να κυκλοφορεί κορεατικούς τίτλους υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων τόσο πρωτότυπων παραγωγών όσο και αδειοδοτημένου περιεχομένου, υποστηριζόμενο από αποκλειστικές συνεργασίες διανομής με κορυφαίους τοπικούς φορείς».

«Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου της Νότιας Κορέας είναι σε καλή θέση να επωφεληθούν από το παγκόσμιο φαινόμενο Hallyu, μεγιστοποιώντας την εμβέλεια του παγκόσμιου κοινού και ενισχύοντας τη διεθνή δημοτικότητα μέσω στρατηγικής διανομής και συνεργασιών», πρόσθεσε η Zhao.