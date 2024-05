Το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη έρχεται κι απόψε στις 21:00 στον Alpha. Ο παρουσιαστής θα υποδεχτεί απόψε τη μοναδική Έλλη Κοκκίνου, η οποία θα καθίσει στη θέση της Καίτης Γαρμπής στην κριτική επιτροπή καθώς η αγαπημένη τραγουδίστρια βρίσκεται σε περιοδεία στην Αυστραλία. Ακόμα, θα την απολαύσουμε σε ένα ιδιαίτερο medley των μεγαλύτερων επιτυχιών της.

Στη σκηνή του J2US θα δούμε και τη Χαρά Βέρρα με τον Γιάννη Καψάλη, που έρχονται να μας ξεσηκώσουν με δημοτικές επιτυχίες και να εκτοξεύσουν το κέφι στα ύψη, σε ένα παραδοσιακό γλέντι.

Για το 13ο live, τα 8 ζευγάρια του show είναι έτοιμα να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να μας χαρίσουν άλλο ένα live που θα τα έχει όλα – εκρηκτικές εμφανίσεις, συγκινητικές ερμηνείες και πολλή μουσική!

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Όλη Μου Η Ζωή»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«You Give Love A Bad Name»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Θα Κάνω Ζημιές»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Η Καρδιά Με Πηγαίνει Εμένα»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Άστην Να Λέει»

Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη

«Πρώτη Φορά»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Just The Way You Are»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Κανείς Εδώ Δεν Τραγουδά»

Δείτε το trailer: