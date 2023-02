Εδώ και χρόνια, μια εντυπωσιακά ταλαντούχα γενιά σκηνοθετών αναπτύσσεται στον χώρο των ταινιών μικρού μήκους, και στην ενότητα Big Shorts, το Cinobo παρακολουθεί τις ταινίες μερικών εκ των σημαντικότερων δημιουργών στην Ελλάδα. Κάθε δύο μήνες και μόνο για δύο μήνες, παρουσιάζονται με πρωτότυπο τρόπο νέοι σκηνοθέτες και η φιλμογραφία τους. Σε αυτό το διάστημα, οι ίδιοι οι δημιουργοί συστήνονται παρουσιάζοντας τις δικές τους ταινίες, αλλά και αυτές που ξεχωρίζουν από την πλατφόρμα του Cinobo.

To Big Shorts επιστρέφει με τη δεύτερη συλλογή spotlight σε νέους έλληνες σκηνοθέτες. Μετά τον Βασίλη Κεκάτο, αυτή τη φορά το Cinobo παρουσιάζει το σύνολο του έργου των ανερχόμενων Λήδας Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα. Μικρού μήκους διαμάντια γεμάτα νεανική ενέργεια, χρώματα, ήχους, πάρτυ, πάθος, ορμή και μελαγχολία, με πρωταγωνιστές ονόματα όπως οι Νατάσα Εξηνταβελώνη, Έλσα Λεκάκου, Γιώργος Λέντζας, Τζωρτζίνα Λιώση, Ρομάνα Λόμπατς. Οι ταινίες τους έχουν διακριθεί στη Δράμα και παιχτεί μέχρι και στο φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, καθώς και σε μια σειρά από άλλα κινηματογραφικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Το Cinobo παρουσιάζει με ενθουσιασμό την πλήρη ως τώρα φιλμογραφία τους, από το ντεμπούτο τους Yawth και το πολυταξιδεμένο Sad Girl Weekend, μέχρι το φιλμ καραντίνας 24 Hour with a Jock με τον Γιώργο Λέντζα, σε πρώτη προβολή.

Μικρού μήκους, μεγάλα αριστουργήματα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Κάθε δύο μήνες και μόνο για δύο μήνες, μια νέα φιλμογραφία μικρού μήκους ταινιών των νέων ελλήνων σκηνοθετών, έρχεται στο Cinobo. Και τη συστήνουν στο κοινό, οι ίδιοι. Η φιλμογραφία των Λήδας Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Cinobo από τις 20 Φεβρουαρίου και μόνο για δύο μήνες.

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τις ταινίες:

Yawth (2018)

Η πρώτη επαφή με το ποπ κινηματογραφικό σύμπαν των Λήδας Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα έγινε με αυτή την αξιολάτρευτη μικρού μήκους ταινία για τη γενιά των εικοσάρηδων στην εποχή των social media. Ένα βιωματικό και ολόφρεσκο instant crush για κάθε ηλικία.

Sad Girl Weekend (2019)

Μία ταινία για τους αποχαιρετισμούς σε φίλους που φεύγουν μακριά και για το τέλος των φοιτητικών χρόνων. Ένα πορτρέτο μιας κοπέλας η οποία νιώθει ότι μένει πίσω, και των φίλων της που νιώθουν τον φόβο και τον ενθουσιασμό μιας νέας αρχής.

Literal Legend (2021)

Στην τρίτη μικρού μήκους ταινία τους, η Λήδα Βαρτζιώτη και ο Δημήτρης Τσακαλέας συνεχίζουν να αποτυπώνουν τη σύγχρονη νεανική κουλτούρα και να εξερευνούν τα σύνορα μεταξύ πραγματικότητας και μετά-αλήθειας των social media.

Happy Ending (2022)

«Based on every Tinder date», προειδοποιεί η τέταρτη μικρού μήκους ταινία των Λήδας Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα, αλλά αυτό το (τέταρτο) ραντεβού με τη νεανική και ποπ σκηνοθετική ματιά τους σε κάνει να ελπίζεις για πολύ περισσότερα.

24 Hours with a Jock (While he is Trying to Buy Weed in a Pandemic) (2022)

Σέξι και ονειρικό, ένα ενθύμιο από τις μέρες πανδημίας, τότε που οι ατέλειωτες στιγμές αναμονής για οτιδήποτε κατέληγαν σε έναν θρίαμβο του τίποτα και στην αναγωγή των καθημερινών συνηθειών σε μεγαλοπρεπές γεγονός.