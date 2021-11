Το στοίχημα της τηλεθέασης κερδίζει ο Alpha. Μυθοπλασία, ψυχαγωγία και infotainment καταγράφουν υψηλές πτήσεις στον πίνακα της τηλεθέασης. Αναλυτικά: Η εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 18% καθώς και σε επιμέρους γυναικείο κοινό που σημείωσε 26,1%.

Την σειρά «Άσε μας ρε μαμά» παρακολούθησαν 1.217.000 τηλεθεατές, έστω και για 1 λεπτό, την προηγούμενη εβδομάδα (Δευτέρα 1 έως Τετάρτη 3 Νοεμβρίου) ανεβάζοντας την στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 16%.

Το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» συνεχίζει να κατακτά την κορυφή αφού και την προηγούμενη εβδομάδα (Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5 Νοεμβρίου) 1.244.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη σειρά έστω και για 1 λεπτό και τερμάτισε πρώτη στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 18,4% και το 20,8% των γυναικών ηλικίας 15-24 της χάρισαν την πρωτιά.

Και αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν… Alpha!

Με πρωτιές έκλεισε το Σαββατοκύριακο 06 & 07 Νοεμβρίου για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», το «Καλύτερα δε γίνεται», το «Kitchen Lab», αλλά και το «Just the 2 of Us», τέσσερις εκπομπές οι οποίες αποτελούν τα σταθερά ραντεβού των τηλεθεατών.

Ο Νίκος Μάνεσης και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 21% μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο κοινού και τις δύο ημέρες.

Η Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται» τερμάτισε πρώτη με 17,3% με μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο κοινού για το Σαββατοκύριακο και με 18,1% με μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ κέρδισε την πρωτιά σε όλα σχεδόν τα μερίδια τηλεθέασης.

Ο Άκης Πετρετζίκης στο «Kitchen Lab» του φτιάχνει τα καλύτερα πιάτα και το κοινό τον επιβραβεύει δίνοντας του την πρωτιά με 16,5% και τις δύο ημέρες στο σύνολο κοινού. Πάνω από 1.134.000 τηλεθεατές μαγείρεψαν έστω για 1 λεπτό, κατά μέσο όρο.

Συνυφασμένα είναι πλέον τα Σάββατά μας με τα κεφάτα και υπέρλαμπρα πάρτι του «Just the 2 of US» με τον Νίκο Κοκλώνη, που και αυτή την εβδομάδα κατέκτησε τους τηλεθεατές, κερδίζοντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54, με 16,4% την ώρας προβολής του. Με τις συνεχείς εναλλαγές και τα χαρούμενα απρόοπτα του σόου συντονίστηκαν 3.077.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό.