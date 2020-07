Κοριτσάκι διακόπτει ζωντανή σύνδεση στο BBC: «Μαμά πώς τον λένε;»

Μία απρόβλεπτη παρέμβαση έγινε χθες κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης στο BBC.

Ο παρουσιαστής Christian Fraser μιλάει με την καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στο London School of Economics Dr Clare Wenham για δεδομένα των τεστ για τον κορονοϊό όταν ξαφνικά κάνει την εμφάνισή της στην οθόνη η κόρη της Σκάρλετ.

Το κοριτσάκι κάνει ότι μπορεί για να τραβήξει την προσοχή, προσπαθώντας να επιλέξει το καλύτερο μέρος για να βάλει μια ζωγραφιά που έχει κάνει με έναν μονόκερο. «Scarlett, νομίζω ότι η ζωγραφιά είναι καλύτερα στο κάτω ράφι, είναι ένας εκπληκτικός μονόκερος» της λέει χαριτολογώντας ο παρουσιαστής.

Το κορίτσι όμως δεν σταματά εκεί και θέλει απεγνωσμένα να μάθει ποιος της μιλάει. «Μαμά ποιο είναι το όνομά του;» ρωτάει με την μαμά της να της απαντάει και να ζητάει συγγνώμη για την παρεμβολή!

Δείτε το βίντεο:

"Mummy, what's his name?"

The moment Dr Clare Wenham's daughter interrupted her live on TV 🦄😂https://t.co/GKXX7LPwQM pic.twitter.com/pE0g2Q4wVM

— BBC News (UK) (@BBCNews) July 1, 2020