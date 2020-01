Ώρα μηδέν για το Brexit: Ενθουσιασμός αλλά και φόβος στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για τελευταία ημέρα σήμερα οι Βρετανοί, καθώς στο τέλος της ημέρας τίθεται σε ισχύ το Brexit και η Βρετανία αποχωρεί κι επίσημα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για Brexit ή Bremain, από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Τα συναισθήματα φαίνεται πως είναι ανάμεικτα, κι αυτό αποτυπώνεται και στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου. Ενθουσιασμός για όσους ήθελαν να δουν τη χώρα τους να απομακρύνεται από τον «σφικτό εναγκαλισμό» της ΕΕ, φόβος για όσους ήθελαν η χώρα τους να παραμείνει μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

«Ναι, τα καταφέραμε!», γράφει η Daily Express, μια ταμπλόιντ η οποία είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της αποχώρησης της Βρετανίας.

Κάτω από τον τίτλο υπάρχει ένα κολλάζ με τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας τους 43 μήνες που πέρασαν από το δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016.

«Νέα αυγή για τη Μεγάλη Βρετανία», είναι ο τίτλος της Daily Mail, μιας άλλης εφημερίδας που είναι υπέρ του Brexit. «Στις 11 το βράδυ το περήφανό έθνος μας θα αποχωρήσει επιτέλους από την ΕΕ—πάντα φίλη με την Ευρώπη, αλλά ελεύθερη και ξανά ανεξάρτητη έπειτα από 47 χρόνια».

Η αριστερή εφημερίδα The Guardian, που έχει εκφράσει την προτίμησή της για παραμονή στην ΕΕ, έχει τίτλο «Το μικρό νησί», ενώ χαρακτηρίζει το Brexit «το μεγαλύτερο στοίχημα εδώ και μία γενιά».

Οι Times δημοσιεύουν στο πρωτοσέλιδό τους άρθρο του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στο οποίο αναπτύσσει τις απόψεις του για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θέλει να συνάψει με την ΕΕ αντίστοιχη με αυτή που έχουν οι Βρυξέλλες με τον Καναδά.

THE TIMES: PM wants Canada -style trade really with Brussels #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/oPO8WvKuoL — Neil Henderson (@hendopolis) January 30, 2020

«Ο πρωθυπουργός θέλει μια εμπορική συμφωνία με τις Βρυξέλλες στο πρότυπο αυτής με τον Καναδά», γράφουν οι Times.

Για τους Financial Times «η Βρετανία κάνει υπόκλιση και εγκαταλείπει την ΕΕ με ένα μίγμα αισιοδοξίας και μεταμέλειας».

"The Bank of England further downgraded its forecasts for the economy to the lowest level since the second world war" Front page of the FT tomorrow: pic.twitter.com/f66CeDPqxE — Best For Britain (@BestForBritain) January 30, 2020

«Ήταν ένα φοβερό ταξίδι», τιτλοφορείται η City AM, μια εφημερίδα, που διανέμεται δωρεάν και απευθύνεται στις επιχειρήσεις, πάνω από ένα σκίτσο που εμφανίζει διάφορους πολιτικούς που σημάδεψαν το Brexit να βρίσκονται σε τρενάκι του λούνα παρκ. Ανάμεσά τους η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγελα Μέρκελ, με μια αυστηρή έκφραση στο πρόσωπό της και ο Νάιτζελ Φάρατζ επικεφαλής του κόμματος του Brexit ενθουσιασμένος και κρατώντας ένα ποτήρι μπύρα.

«Ήρθε η ώρα μας» γράφει η εφημερίδα Sun, σημειώνοντας: «Απόψε, έπειτα από 30 χρόνια αντίστασης στον τρομακτικό κίνδυνου του ευρωπαϊκού υπερ-κράτους, ο σπουδαίος λαός του Ηνωμένου Βασιλείου επιτέλους ολοκληρώνει το Brexit.

«Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή», τονίζει η Daily Telegraph, δημοσιεύοντας τις δηλώσεις που έκανε ο Τζόνσον πριν την έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Σάντερλαντ, την πόλη της βορειοανατολικής Αγγλίας όπου οι ψηφοφόροι ψήφισαν μαζικά υπέρ του Brexit.

TELEGRAPH: This is not an end, but a beginning #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/hMGBuSDw5q — Neil Henderson (@hendopolis) January 30, 2020

Η ταμπλόιντ Daily Mirror αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του πρωτοσέλιδού του όχι στο Brexit, αλλά στους 150 Βρετανούς που έχουν τεθεί σε καραντίνα εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού. Ο δεύτερος τίτλος είναι «Η ημέρα του Brexit». «Είναι η ώρα να συσπειρωθεί η χώρα», εκτιμά η εφημερίδα.

«Το άλμα του Ηνωμένου Βασιλείου στο άγνωστο» είναι ο τίτλος της εφημερίδας «i».

Στη Σκοτία, όπου η πλειονότητα των ψηφοφόρων είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ ο τόνος είναι εντελώς διαφορετικός.

Η εφημερίδα του Εδιμβούργου Scotsman έχει τίτλο: «Εις το επανιδείν, όχι αντίο», ενώ ανέφερε τη λέξη «αντίο» σε 24 ευρωπαϊκές γλώσσες.

Farewell, not goodbye. The front page of tomorrow's @TheScotsman on the day the UK - and with it, Scotland - leaves the EU. pic.twitter.com/o6NKYDpTmP — Martyn McLaughlin (@MartynMcL) January 30, 2020

Η Daily Record είναι λιγότερο αισιόδοξη, σχολιάζοντας για τη μετά Brexit εποχή: «Εξαπατημένοι: απομονωμένοι, με λιγότερη ευημερία, πιο αδύναμοι και διχασμένοι»

Η αγγλική ταμπλόιντ Daily Star επέλεξε να αστειευτεί. «Σήμερα το βράδυ θα είναι μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ για το μεγάλο έθνος μας», γράφει. «Ναι, τελειώνει ο στεγνός Ιανουάριος!», ο μήνας χωρίς αλκοόλ, μια πρακτική ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Βρετανών μετά την κραιπάλη του Δεκεμβρίου.