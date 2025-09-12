Το Comedy Central αφαίρεσε από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την επανάληψη ενός πρόσφατου επεισοδίου του South Park που σατίριζε τον Τσάρλι Κερκ. Ο Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Το επεισόδιο με τίτλο «Got a Nut», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 6 Αυγούστου 2025, έδειχνε τον βασικό χαρακτήρα του South Park, Έρικ Κάρτμαν, να επισκέπτεται πανεπιστήμια για «debates» όπως ο Κερκ, υιοθετώντας το χτένισμα και τις συνήθειές του. Σύμφωνα με το Deadline, ενώ η επανάληψη του επεισοδίου αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα του Comedy Central το βράδυ της Τετάρτης, παραμένει διαθέσιμη για streaming στο Paramount+.

Μετά τον θάνατο του Κερκ, ορισμένοι υποστηρικτές του MAGA κατηγορούν το επεισόδιο του South Park για τη δολοφονία του. Το επεισόδιο, που τελειώνει με την απονομή του «Βραβείου Τσάρλι Κερκ για Νέους Masterdebaters», είχε χαρακτηριστεί ως «αστείο» από τον ίδιο τον Κερκ σε βίντεο στο TikTok που ανέβασε στις 7 Αυγούστου. Ωστόσο, κάποιοι από τους υποστηρικτές του Κερκ πιστεύουν ότι η σάτιρα ίσως συνέβαλε στο περιστατικό της επίθεσης. Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Ξέρετε τι; Ας κατηγορήσουμε το South Park. Κατηγορήστε τα μέσα ενημέρωσης. Κατηγορήστε την αριστερή ρητορική. Αυτοί οι άνθρωποι σας μισούν και θέλουν να σας δουν νεκρό. Αν μπορούν να σκοτώσουν τον Τσάρλι Κερκ και να βεβηλώσουν τον τάφο του, θα το κάνουν και σε εμάς».

Σύμφωνα με τον independent, άλλοι υποστηρικτές κατηγόρησαν ευθέως τους δημιουργούς της σειράς, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, για την κατάσταση που οδήγησε στη δολοφονία. Ένας τρίτος σχολίασε ότι «το South Park προκάλεσε σίγουρα το μίσος που χρειάστηκε για να εκτελεστεί ο Κερκ». Ο δημοφιλής λογαριασμός Johnny MAGA, με σχεδόν 250.000 ακόλουθους, ανέφερε: «Το South Park επιτέθηκε στις εκδηλώσεις του Τσάρλι Κερκ στα πανεπιστήμια και σατίρισε τη χριστιανική του πίστη πριν από λίγες εβδομάδες», συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα κλιπ από το επεισόδιο και τη λεζάντα «Τέρατα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ηγήθηκε ενός αυξανόμενου αριθμού συντηρητικών σχολιαστών που κατηγορούν τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τον θάνατο του Κερκ, παρά το γεγονός ότι η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη. Σε ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Για χρόνια, οι άνθρωποι της ριζοσπαστικής αριστεράς έχουν συγκρίνει υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου. Αυτός ο τύπος ρητορικής είναι άμεσα υπεύθυνος για την τρομοκρατία που βλέπουμε στη χώρα μας σήμερα και πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η κυβέρνησή μου θα βρει καθέναν από αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη και σε άλλες πολιτικές βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που τη χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν, καθώς και εκείνων που επιτίθενται σε δικαστές, αστυνομικούς και κάθε άλλο που διατηρεί την τάξη στη χώρα μας».