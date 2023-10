Εκνευρισμένες εμφανίστηκαν, στο επεισόδιο της Τετάρτης (18/10) του ριάλιτι του ΣΚΑΪ I’m a celebrity get me out of here, οι γυναίκες της Πράσινης ομάδας με τον Νίκο Βαμβακούλα, καθώς μπερδεύει τα ρούχα τους με τα δικά τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Λίλη στην κάμερα: «Τα λόγια είναι περιττά. Τι να λέμε τώρα Το βλέπετε; Θα σας το δείξω. Εδώ γράφει το πουκάμισο large και έχουμε γράψει Νίκος Βαμβακούλας που ο Νίκος Βαμβακούλας είναι extra large. Που σημαίνει ότι το πουκάμισο αυτό άνηκε σε μένα. Το δέχτηκε. Τι να λέμε τώρα; Δεν υπάρχει θέμα, του το χαρίζω, είχε ξεχάσει και τι νούμερο φοράει. Χθες έπλυνα δικό μου πουκάμισο και το κρέμασα και του είπα που το έχω κρεμάσει, ενημέρωσα και τη Στέλλα “Στέλλα είναι δίπλα στο δικό σου εσώρουχο μη το πειράξει κανένας”. Πάω λοιπόν εγώ σήμερα που ο Ήλιος έχει στεγνώσει τα πάντα, πάω να δω που είναι το πουκάμισο. Το πουκάμισο εξαφανισμένο.

Και ακολουθεί ο διάλογος Νίκου Βαμβακούλα και Ιωάννας Λίλη στην κάμερα για το πουκάμισο.

Ν.Β.: Και γω large έχω, να ‘το.

Ι.Λ.: Εγώ λυπάμαι, δεν το παίρνω τώρα, θα το δώσω για καθάρισμα. Θέλω να έχει τη δική μου… δεν θα τα πειράζεις ρε, τα ρούχα. Ρε, θα σε μαστιγώσω τώρα. Ρε, το καταλαβαίνεις ότι δεν θα πειράζεις τα ρούχα εκεί που τα απλώνω;

Ν.Β.: Έρχονται μόνα τους,

Ι.Λ.: Άκου με λίγο. Εκεί που απλώνει ο καθένας, δεν θα τα πειράζεις.

Ν.Β.: Και που να ξέρω εγώ πού απλώνεις; Κι εγώ άπλωσα εκεί.

Για να καταλήξει η Ιωάννα Λίλη στην κάμερα δείχνοντας το πουκάμισο που ήταν δικό της και το… άρπαξε ο Νίκος Βαμβακούλας. «Το έχει μαρκάρει, το έχει δεχτεί, ενώ φοράει extra large. Τι να πω, μέχρι να φύγουμε από τη ζούγκλα θα μας έχει πάρει και τα εσώρουχα και τους στηθόδεσμους, θα τα έχει πάρει και αυτά. Αχ ήμαρτον».

Από την μεριά της και η Στέλλα Γεωργιάδου έχει τα ίδια παράπονα για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή. «Θέλω να καταγγείλω κάτι πολύ σοβαρό που συμβαίνει στο camp της πράσινης ομάδας Ο Νίκος Βαμβακούλας παίρνει τα ρούχα όλων μας, δεν ξέρει που απλώνει τα ρούχα του, δεν ξέρει που αφήνει τα ρούχα του και ό,τι βρει το φοράει. Τον έπιασα λοιπόν στα πράσα να παίρνει το παντελόνι μου, αυτό που είναι small, να το παίρνει να το φορέσει. “Φοράω κι εγώ small” μου λέει. Παιδιά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ο Νίκος Βαμβακούλας αρπάζει ό,τι βρει, όπου το βρει για να το φορέσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι αυτό».

«Έμεινε» ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και τον έβγαλαν με φορείο: «Δεν μπορώ, ζαλίζομαι»

Σε μια αναμέτρηση τώρα για δυο βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Νίκος Βαμβακούλας και ο Γιώργος Χειμωνέτος, ως οι νέοι αρχηγοί των δυο ομάδων. Τα πράγματα όμως για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή δεν εκτυλίχθηκαν με τον πλέον ιδανικό τρόπο.

Κι αυτό μιας και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του στον αέρα, ο Νίκος Βαμβακούλας χτύπησε το πόδι του με αποτέλεσμα να «μείνει» προτού πηδήξει και πάλι στην αιωρούμενη μπασκέτα που βρισκόταν σε πολύ μεγάλο ύψος από το έδαφος. «Αχ, μάνα μου! Αχ! Δεν είμαι καλά! Πάρτε με» φώναξε αρχικά ο παίκτης του Celebrity.

«Δεν μπορώ… Δεν μπορώ, ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα. Δεν μπορώ! Ζαλίζομαι! Γιατρό, δεν μπορώ» σημείωσε ο Νίκος Βαμβακούλας όταν έφτασε στην αρχή της εξέδρας με την βοήθεια του Γιώργου Χειμωνέτου. Στη συνέχεια, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής οδηγήθηκε στο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες

Είχαμε δυστυχώς τον τραυματισμό του Νίκου Βαμβακούλα, ο οποίος μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση του» τόνισε ο παρουσιαστής του Celebrity, Γιώργος Λιανός στους υπόλοιπους παίκτες για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση.