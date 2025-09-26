Ο Σταύρος Μπαλάσκας ζήτησε δημόσια συγγνώμη στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», έπειτα από την κίνησή του να σηκώσει την μπλούζα και να αποκαλύψει το δασύτριχο στήθος του.

«Πριν πάμε σε διαφημίσεις, επειδή θέλω τα θέματα να τα λύνω την ώρα που δημιουργούνται και επειδή έγινε μία πλάκα στην αρχή από τον Σταύρο, που θεώρησε ότι είναι πλάκα, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν ωραίο που ανέβασες την μπλούζα», σχολίασε ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιάγκας.

«Ήταν αυθόρμητο και ζητώ συγγνώμη Γιώργο μου. Έκανα πλάκα, γιατί είμαι φίλος και με τον Γιώργο Καλλιακμάνη», απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Σε ευχαριστώ πολύ. Φέτος, έχω αποφασίσει να μην αφήνω τα πράγματα να σέρνονται. Κάποιοι θα το πάρουν ως χιούμορ, όμως αισθητικά δεν ήταν ωραίο. Εγώ είπα μία πλάκα και νόμιζα ότι θα το σταματήσεις εκεί, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα βγάλεις την μπλούζα. Ζήτησες συγγνώμη και το θέμα είναι λήξαν», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής και έδειξε φανερά τη δυσαρέσκειά του για την κίνηση του συνεργάτη του.