Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται ένας από τους πιο επιθετικούς. Ένας βασικός λόγος είναι ότι ο όγκος αναπτύσσει πολύ γρήγορα αντοχή στις διαθέσιμες θεραπείες. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από το Spanish National Cancer Research Centre (CNIO) αναπτερώνει τις ελπίδες για την αντιμετώπισή του, καθώς διαπιστώθηκε πως με την εφαρμογή μιας τριπλής συνδυαστικής θεραπείας εξαλείφθηκαν παγκρεατικοί όγκοι σε πειραματόζωα και απετράπη η επανεμφάνισή τους.

Ο όρος «τριπλή θεραπεία» αναφέρεται γενικά στη χρήση τριών διαφορετικών φαρμάκων με στόχο την ενίσχυση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.

«Αυτές οι μελέτες ανοίγουν τον δρόμο για τον σχεδιασμό νέων συνδυαστικών θεραπειών που μπορούν να βελτιώσουν την επιβίωση ασθενών με παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον βιολόγο καρκίνου Mariano Barbacid, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά θέτουν την κατεύθυνση για την ανάπτυξη νέων κλινικών δοκιμών.

Πώς λειτουργεί η επαναστατική θεραπεία

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PNAS, δείχνουν ότι η ταυτόχρονη στόχευση τριών κρίσιμων σημείων της μοριακής οδού του ογκογονιδίου KRAS οδηγεί σε μακροχρόνια υποχώρηση των όγκων.

Το κλειδί της ανακάλυψης βρίσκεται στην αποφυγή της αντοχής που εμφανίζεται όταν το ογκογονίδιο μπλοκάρεται σε ένα μόνο σημείο. Η ομάδα του CNIO συνδύασε έναν πειραματικό αναστολέα KRAS, ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί για τον καρκίνο του πνεύμονα και έναν αποικοδομητή πρωτεϊνών. Το αποτέλεσμα ήταν η εξαφάνιση των όγκων χωρίς σημαντικές παρενέργειες σε τρία διαφορετικά ζωικά μοντέλα.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο στη μάχη κατά του καρκίνου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνδυαστικές θεραπείες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επιβίωση των ασθενών και να αποτελέσουν τη βάση για νέες κλινικές μελέτες.

Ωστόσο οι ερευνητές συνιστούν προσοχή. «Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να προχωρήσουμε σε κλινικές δοκιμές με τριπλή θεραπεία», τονίζουν. Όπως σημειώνουν, η βελτιστοποίηση αυτού του συνδυασμού για ασθενείς θα είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Εκφράζουν όμως την πεποίθηση ότι το εύρημα θα καθορίσει την πορεία μελλοντικών δοκιμών.

Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα

Η ανακάλυψη των Ισπανών ερευνητών δεν σημαίνει ότι βρέθηκε η θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σημαίνει όμως ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια σαφής, τεκμηριωμένη κατεύθυνση που δείχνει πώς μπορεί να ξεπεραστεί η αντοχή αυτού του ιδιαίτερα επιθετικού καρκίνου στις θεραπείες.

Αν τα αποτελέσματα οδηγήσουν σε κλινικές δοκιμές με βάση το συνήθη χρονοδιάγραμμα, περισσότερες απαντήσεις για το τι θα μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος αναμένονται σε οκτώ έως δέκα χρόνια το νωρίτερο.

Η πορεία προς μια πραγματική θεραπεία είναι μακρά και γεμάτη δοκιμές, αποτυχίες και επαναξιολογήσεις. Όμως αυτός είναι ο δρόμος για την πρόοδο και τα πραγματικά σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά πολύπλοκης νόσου.