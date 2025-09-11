Όταν μιλάμε για τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κανείς δεν θα σκεφτεί να εξετάσει το δέρμα του. Και γιατί να το κάνει; Η υγεία της επιδερμίδας και η υγεία της καρδιάς φαίνονται τελείως άσχετες…

«Λάθος», απαντούν ειδικοί στο Parade. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αντανακλά τη συνολική ευεξία του οργανισμού, εξηγώντας μάλιστα πως υπάρχει ένα σημάδι που μπορεί να υποδηλώνει καρδιοπάθεια.

Η δερματική αλλαγή που συνδέεται με την καρδιακή υγεία

Ένας τρόπος με τον οποίο το δέρμα και η καρδιά σχετίζονται είναι η εμφάνιση «εναποθέσεων» που ονομάζονται ξανθώματα. Αυτά μοιάζουν με κιτρινωπές έως πορτοκαλί δερματικές βλάβες και μπορεί να αποτελούν ένδειξη υψηλής χοληστερόλης, ένας παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου.

Η υψηλή χοληστερόλη, η LDL («κακή» χοληστερόλη) ή τα αυξημένα τριγλυκερίδια, οδηγούν σε σχηματισμό αθηρωματικών πλακών στα τοιχώματα των αρτηριών.

Η γνωστή ως αθηροσκλήρωση, στενεύει και σκληραίνει τις αρτηρίες, περιορίζοντας τη ροή του αίματος προς την καρδιά και αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού.

Τα ξανθώματα, συσσωρεύσεις λίπους κάτω από την επιφάνεια του δέρματος τα οποία φαίνονται πάνω στο δέρμα ως κίτρινα ή πορτοκαλί εξογκώματα με καλά καθορισμένο περίγραμμα και ποικίλα μεγέθη, συνδέονται συχνά με οικογενή υπερλιπιδαιμία (γενετική προδιάθεση για υψηλή χοληστερόλη).

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στεφανιαία νόσο, αθηροσκλήρωση, εγκεφαλικό ή ακόμη και σε χρόνιες πληγές που δεν επουλώνονται.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ξανθωμάτων:

Ξανθελάσματα: τα πιο συνηθισμένα, γύρω από τα βλέφαρα. Μπορεί να είναι καλοήθη ή να αποτελούν ένδειξη υψηλής χοληστερόλης.

Εκρηκτικά ξανθώματα, οζώδη, τενόντια και επίπεδα ξανθώματα: εμφανίζονται σε αγκώνες, παλάμες, αρθρώσεις, τένοντες, χέρια ή πόδια.

Ένας γιατρός ή δερματολόγος μπορεί να τα αναγνωρίσει και να αξιολογήσει την κρισιμότητά τους. Η αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερόλης μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση νέων ξανθωμάτων και να μειώσει τα υπάρχοντα. Κυρίως όμως θα μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Τρόποι μείωσης της χοληστερόλης

150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα.

Διατροφή με τροφές που βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης: βρώμη, σολομός, βατόμουρα, μαύρη σοκολάτα, καρότα, ψωμί ολικής άλεσης, ελαιόλαδο, μήλα, κάσιους, μαύρα φασόλια, πράσινο τσάι και άλλα.

Άλλες αλλαγές στο δέρμα που μπορεί να σχετίζονται με καρδιοπάθεια

Τα ξανθώματα δεν είναι η μοναδική ένδειξη. Οι γιατροί αναφέρουν και άλλα δερματικά σημάδια που αξίζει να προσέξετε:

Μπλε απόχρωση στο δέρμα των δαχτύλων: μπορεί να υποδηλώνει συγγενή κυανωτική καρδιοπάθεια στα παιδιά.

Πτυχώσεις στον λοβό του αυτιού: σχετίζονται με αθηροσκλήρωση ή αποφράξεις στα αγγεία της καρδιάς.

Κόκκινα στίγματα στις παλάμες, στα πλάγια των χεριών ή στα νύχια: μπορεί να σημαίνουν λοίμωξη στις καρδιακές βαλβίδες.

Μη ελεγχόμενες δερματικές παθήσεις όπως ψωρίαση, ατοπική δερματίτιδα ή ιδρωταδενίτιδα: αυξάνουν τη χρόνια φλεγμονή, η οποία ευνοεί την αθηροσκλήρωση.

Δερματίτιδα στάσης (πρήξιμο στα κάτω άκρα): αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η έγκαιρη διάγνωση βοηθά στην πρόληψη επιπλοκών που σχετίζονται με την υψηλή χοληστερόλη. Αν εντοπίσετε κάποιο από τα παραπάνω σημάδια ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία είναι καλό να επισκεφτείτε έναν γιατρό ή δερματολόγο για να αξιολογήσει το πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: μερικές φορές οι αλλαγές στο δέρμα δεν είναι απλώς ζήτημα αισθητικής. Μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για απειλητικές για τη ζωή καρδιακές παθήσεις.