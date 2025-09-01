Μια νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη που περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο τον ενήλικο πληθυσμό της Αγγλίας, έρχεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τη σχέση των εμβολίων κατά της COVID-19 με τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια.

Από τα ευρήματα προκύπτει πως τα περιστατικά εμφραγμάτων και εγκεφαλικών ήταν λιγότερα μετά τον εμβολιασμό σε σύγκριση με πριν ή χωρίς εμβολιασμό.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, κατέδειξε ότι η συχνότητα αρτηριακών θρομβώσεων – όπως τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα – ήταν έως και 10% χαμηλότερη κατά τις 13 έως 24 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση εμβολίου.

Μετά τη δεύτερη δόση, η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη: έως και 27% για το εμβόλιο της AstraZeneca και έως και 20% για το εμβόλιο Pfizer/BioNTech.

Αντίστοιχη πτώση παρατηρήθηκε και στη συχνότητα κοινών φλεβικών θρομβώσεων – κυρίως πνευμονικής εμβολής και βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης στα κάτω άκρα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τα Πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ, του Μπρίστολ και του Εδιμβούργου, με την υποστήριξη του Κέντρου Επιστήμης Δεδομένων του Βρετανικού Καρδιολογικού Ιδρύματος (BHF), αξιοποιώντας ανώνυμα ιατρικά δεδομένα από 46 εκατομμύρια ενήλικες στην Αγγλία, από τις 8 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 23 Ιανουαρίου 2022.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τη συχνότητα καρδιαγγειακών παθήσεων μετά τον εμβολιασμό με τη συχνότητα πριν ή χωρίς εμβολιασμό, κατά τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος.

Η Δρ. Samantha Ip, συνεπικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε σύμφωνα με το Medical News Net:

«Μελετήσαμε τα εμβόλια κατά της COVID-19 και τις καρδιαγγειακές παθήσεις σε σχεδόν 46 εκατομμύρια ενήλικες στην Αγγλία και διαπιστώσαμε ότι η εμφάνιση κοινών καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως εγκεφαλικά και εμφράγματα, ήταν ίδια ή χαμηλότερη μετά από κάθε εμβολιασμό συγκριτικά με πριν ή χωρίς εμβολιασμό».

«Η έρευνα αυτή ενισχύει περαιτέρω το ήδη ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο για την ασφάλεια των εμβολίων, τα οποία έχουν αποδείξει ότι προστατεύουν από τη σοβαρή COVID-19 και έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν σπάνιες επιπλοκές, αλλά τα οφέλη υπερτερούν»

Ορισμένες προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει αυξημένο κίνδυνο για σπάνιες καρδιαγγειακές επιπλοκές μετά από ορισμένα εμβόλια COVID-19 – για παράδειγμα, μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα μετά από mRNA εμβόλια όπως το Pfizer/BioNTech, ή θρομβοπενία επαγόμενη από εμβόλια με φορέα αδενοϊό, όπως το AstraZeneca.

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει αυτές τις σπάνιες επιπλοκές, αλλά δεν εντόπισε νέες καρδιολογικές παρενέργειες και παρέχει επιπλέον διαβεβαιώσεις ότι τα οφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν κατά πολύ των πιθανών κινδύνων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι υψηλότερη μετά από λοίμωξη COVID-19, ιδιαίτερα στις σοβαρές περιπτώσεις. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί γιατί τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά είναι λιγότερα στους εμβολιασμένους σε σχέση με τους ανεμβολίαστους – αν και η μελέτη δεν εξετάζει περαιτέρω αυτές τις αιτίες.

Ο καθηγητής William Whiteley, Διευθυντής στο BHF Data Science Centre και Καθηγητής Νευρολογίας και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, σημείωσε πως «η νέα μελέτη προσφέρει στους ασθενείς διαβεβαιώσεις για την καρδιολογική ασφάλεια των πρώτων, δεύτερων και ενισχυτικών δόσεων των εμβολίων COVID-19. Δείχνει πως τα οφέλη – όπως λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια μετά τον εμβολιασμό – υπερτερούν κατά πολύ των εξαιρετικά σπάνιων επιπλοκών.»

Η ανάλυση βασίστηκε σε διασυνδεδεμένα ανώνυμα δεδομένα από ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, νοσοκομειακές εισαγωγές και πιστοποιητικά θανάτου, που μελετήθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον δεδομένων του NHS Αγγλίας.

«Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας των εμβολίων COVID-19 για την προστασία του πληθυσμού, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μελετάμε τα οφέλη και τους κινδύνους τους», ανέφερε από την πλευρά της η Δρ. Venexia Walker, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και εκ των συγγραφέων της μελέτης.

«Η πρόσβαση σε δεδομένα πληθυσμιακής κλίμακας μάς επέτρεψε να μελετήσουμε διαφορετικούς συνδυασμούς εμβολίων και να εξετάσουμε σπάνιες καρδιολογικές επιπλοκές – κάτι που δεν θα ήταν εφικτό χωρίς αυτή την εκτενή βάση δεδομένων και τη στενή συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών μας ομάδων», τόνισε.