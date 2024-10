Στην εποχή μας, πολλά θέματα υγείας εξακολουθούν να θεωρούνται ταμπού. Μεταξύ αυτών και μια καθημερινή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος: Η αφόδευση. Το Υπουργείο Υγείας του Queensland της Αυστραλίας αποφάσισε να δώσει τέλος σε αυτές τις αντιλήψεις και ξεκίνησε μια πρωτοποριακή εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αφόδευση στη δουλειά.

«Είναι εντάξει να κάνετε την ανάγκη σας στη δουλειά» («It’s okay to poo at work»). Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας με χιουμοριστικές και δημιουργικές αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το Facebook για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι το να πηγαίνουν στην τουαλέτα στη δουλειά είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναγκαίο για την υγεία τους.

Το μήνυμα της εκστρατείας είναι απλό αλλά κρίσιμο: Η συνειδητή καταπίεση της ανάγκης για αφόδευση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες και άλλες γαστρεντερικές διαταραχές. Η εκστρατεία χρησιμοποιεί ακόμα και παραδείγματα από την ποπ κουλτούρα: «Visualise someone famous on the toilet (like Taylor Swift)», αναφέρει ένα μήνυμα προσπαθώντας να απομυθοποιήσει τη διαδικασία της αφόδευσης και να μειώσει το άγχος γύρω από αυτή. Η εκστρατεία έχει συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη, με χιλιάδες ανθρώπους να εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την ανοιχτή προσέγγιση σε ένα συχνά παραμελημένο πρόβλημα.

Parcopresis: Ένα άγνωστο αλλά υπαρκτό πρόβλημα

Η εκστρατεία του Queensland φέρνει επίσης στο προσκήνιο μία σχετικά άγνωστη διαταραχή, την parcopresis, γνωστή και ως «poo paranoia». Πρόκειται για την ψυχογενή κατακράτηση κοπράνων που οδηγεί σε αδυναμία αφόδευσης χωρίς ένα ορισμένο επίπεδο ιδιωτικότητας και ειδικά σε χώρους εργασίας. Τα άτομα που υποφέρουν από αυτή τη διαταραχή ανησυχούν για τους ήχους ή τις οσμές που ενδέχεται να παράγουν και φοβούνται την κριτική των συναδέλφων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η parcopresis μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως αυξημένους καρδιακούς παλμούς, ιδρώτα και ναυτία. Για να βοηθήσει αυτούς που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες, η εκστρατεία προσφέρει πρακτικές συμβουλές, όπως η χαλάρωση και η αποδοχή του γεγονότος ότι «όλοι το κάνουν».

Το μήνυμα της καμπάνιας του Queensland είναι σαφές: το να πηγαίνετε στην τουαλέτα στη δουλειά είναι φυσιολογικό και υγιεινό. Πρέπει να αφαιρέσουμε τα ταμπού και να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή υγεία, τόσο σωματική όσο και ψυχική.

Πόσο συχνά πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα;

Πέρα από το ζήτημα του άγχους για την αφόδευση, ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που αφορά πολλούς είναι το πόσο συχνά πρέπει να πηγαίνουν στην τουαλέτα. Όπως εξηγούν οι γαστρεντερολόγοι, δεν υπάρχει ένας κανόνας που να ισχύει για όλους, καθώς η φυσιολογική συχνότητα μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πόσο συχνά αφοδεύετε. Η διατροφή, η πρόσληψη νερού, η ποσότητα φυτικών ινών, το εντερικό μικροβίωμα, οι ορμονικές αλλαγές, παίζουν ρόλο στη συχνότητα. Πολλοί πιστεύουν πως είναι σημαντικό να πηγαίνουν κάθε μέρα στην τουαλέτα, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικό μοτίβο.

Γαστρεντερολόγοι επισημαίνουν ότι το «φυσιολογικό» κυμαίνεται από καθημερινή αφόδευση έως και κάθε τρεις μέρες. Εάν το διάστημα υπερβεί τις τρεις μέρες, τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα δυσκοιλιότητας. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι το προσωπικό πρότυπο του καθενός και η σταθερότητα αυτού του προτύπου. Όπως τονίζουν οι ειδικοί μια ξαφνική αλλαγή στη συχνότητα μπορεί να αποτελεί ένδειξη κάποιου προβλήματος.

Πώς να διατηρήσετε την κανονικότητα σας

Για να αποφύγετε προβλήματα, οι ειδικοί συνιστούν τα εξής:

Κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες (τουλάχιστον 25 γραμμάρια την ημέρα).

Επαρκή κατανάλωση νερού (15,5 ποτήρια για άντρες και 11,5 για γυναίκες καθημερινά).

Τακτική άσκηση (τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης την εβδομάδα).

Περιορισμός επεξεργασμένων τροφίμων, ζάχαρης, αλκοόλ και καφεΐνης.

Πόσο πρέπει να διαρκεί η κένωση

Σχετικά με το χρόνο της κένωσης αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Εάν συνεχώς χρειάζεστε πολύ χρόνο και μάλιστα εάν η διαδικασία περιλαμβάνει καταπόνηση, αιμορραγία ή ενόχληση, τότε θα πρέπει να μιλήσετε σε γαστρεντερολόγο.