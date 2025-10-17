Από άρθρα και podcasts μέχρι τo TikTok και το Instagram, η υγεία του εντέρου βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Όμως, μέσα σε όλον αυτόν τον θόρυβο, τι είναι μόδα και τι είναι αλήθεια;

Μέσα σε ένα πλήθος συμβουλών, που πολλές φορές μπορεί και να προκαλούν σύγχυση, υπάρχει μια απλή, επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος, που υποστηρίζει πραγματικά την καλή λειτουργία του εντέρου, βελτιώνοντας την πέψη, την ενέργεια και τη διάθεσή σας. Πρόκειται για τη μέθοδο 30-30-3 που δημιούργησε η ειδικός διατροφής Dr. Amy Shah, MD, η οποία σε συνέντευξή της στο The Manual αναλύει τι είναι, γιατί έχει αποτέλεσμα και τι είναι αυτό που την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες τάσεις στην υγεία του εντέρου.

«Η μέθοδος 30-30-3 είναι μια επιστημονικά βασισμένη πρακτική με οφέλη για την υγεία σε πολλαπλά επίπεδα», αναφέρει και εξηγεί:

30 γραμμάρια πρωτεΐνης στο πρώτο σας γεύμα,

γραμμάρια πρωτεΐνης στο πρώτο σας γεύμα, 30 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά και

γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά και 3 μερίδες προβιοτικών τη μέρα.

«Δημιούργησα αυτή τη μέθοδο για να παρέχω έναν απλό τρόπο υποστήριξης αυτού που ονομάζουμε “σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου”, που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διατροφή. Όταν φροντίζουμε αυτή τη σύνδεση, βελτιώνεται η πέψη, αυξάνεται η ενέργεια, εξισορροπούνται οι ορμόνες, μειώνεται η πνευματική σύγχυση και ενισχύεται το ανοσοποιητικό».

Για να ξεκινήσετε με τη μέθοδο 30-30-3, η Δρ. Shah προτείνει πρώτα να κάνετε μια «αυτοαξιολόγηση»: Πόση πρωτεΐνη περιέχει συνήθως το πρωινό σας; Ποια γεύματα στερούνται φυτικών ινών; Πού μπορείτε να εντάξετε προβιοτικά μέσα στη μέρα σας;

Η μέθοδος δίνει έμφαση στην κατανάλωση αληθινών τροφών και όχι στη χρήση συμπληρωμάτων ως υποκατάστατο μιας κακής διατροφής ή τρόπου ζωής. Τα συμπληρώματα μπορούν να είναι χρήσιμα, αλλά σίγουρα δεν είναι το «ελιξίριο» για την υγεία του εντέρου.

Και επιπλέον, «μην τρώτε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Το έντερο αγαπά την ποικιλία. Και μην υποτιμάτε την επίδραση του κακού ύπνου, της καθιστικής ζωής και άλλων παραγόντων πέρα από τη διατροφή. Ναι, το φαγητό είναι η βάση, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος υποστήριξης του εντέρου», σημειώνει.

Γιατί λειτουργεί

Η μέθοδος 30-30-3 δεν παρουσιάζεται ως δίαιτα γιατί, όπως υπογραμμίζει η Δρ. Shah, «ο όρος δίαιτα υπονοεί περιορισμούς και βραχυπρόθεσμους στόχους, συνήθως για απώλεια βάρους. Με τη μέθοδο 30-30-3 ήθελα το αντίθετο: μια προσέγγιση που προσθέτει στη ζωή σας, συνεργάζεται με το σώμα σας και σας βοηθά να σκέφτεστε και να νιώθετε καλύτερα, παρατείνοντας την υγεία σας».

Όταν επικεντρωνόμαστε στη θρέψη αντί στη στέρηση, το σώμα αυτορυθμίζει πράγματα όπως η όρεξη και οι λιγούρες. Έτσι, η απώλεια βάρους μπορεί να προκύψει φυσικά ως… «μπόνους».

Η υιοθέτηση της μεθόδου 30-30-3 μπορεί να ενισχύσει τη σωματική και την ψυχική υγεία. Πολλοί αναφέρουν λιγότερους πόνους στο στομάχι, σταθερότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα και βελτιωμένη πνευματική διαύγεια. Και το σημαντικότερο: δεν βασίζεται σε μύθους, αλλά σε έρευνα. Όσοι την εφαρμόζουν βλέπουν συχνά αποτελέσματα από τις πρώτες κιόλας μέρες, με τα οφέλη να αυξάνονται με τον καιρό.

Επιπλέον, η Δρ. Shah επισημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, γεγονός που το κάνει πιο εφαρμόσιμο για διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικούς τρόπους ζωής.

Προσοχή στις «τάσεις» για την υγεία του εντέρου

«Υπάρχει ένα νέο ενδιαφέρον για την ίαση – εκ των έσω – μέσω του εντέρου, που έχω δει να αλλάζει ζωές. Είναι υπέροχο που έχει γίνει τόσο δημοφιλές θέμα. Πάντα τόνιζα πόσο σημαντικό είναι το έντερο. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για το θεμέλιο της υγείας μας», αναφέρει.

Παρόλα αυτά, συμβουλεύει τους χρήστες των social media να είναι επιφυλακτικοί. Δεν είναι όλα όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο αληθινά ή αξιόπιστα, γι’ αυτό προτείνει πάντα να κάνουμε τη δική μας έρευνα και να συμβουλευόμαστε γιατρούς πριν βγάλουμε συμπεράσματα για την υγεία μας και προτού ακολουθήσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφή.

Τέλος, προειδοποιεί επίσης πως πολλά προϊόντα που προωθούνται ως υγιεινά, δεν είναι. «Πάντα να ψάχνετε προϊόντα με επιστημονική τεκμηρίωση και ανεξάρτητους ελέγχους ποιότητας», καταλήγει.