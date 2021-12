Σε νέα πορίσματα οδηγούνται επιστήμονες από την Αμερική οι οποίοι έκαναν νέα έρευνα για τους ηλικιωμένους. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν «η επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη από τα μάτια σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Σεσίλια Λι της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMA Internal Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερους από 3.000 ανθρώπους άνω των 65 ετών. Από αυτούς, οι 853 εμφάνισαν άνοια (οι 709 Αλτσχάιμερ), ενώ οι 1.382 (το 45%) είχαν κάνει επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη.

Όσοι είχαν αφαιρέσει τον καταρράκτη είχαν περίπου 30% μικρότερη πιθανότητα να διαγνωστούν με Αλτσχάιμερ ή άλλη μορφή άνοιας μέσα στην επόμενη δεκαετία από την επέμβαση στα μάτια τους, επισημαίνουν οι ειδικοί που έκαναν τη σχετική έρευνα. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι καμία άλλη ιατρική παρέμβαση δεν έχει φανεί να έχει τόσο ισχυρή συσχέτιση με τη μείωση του κινδύνου για άνοια στους ηλικιωμένους», δήλωσε η δρ Λι όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν είναι σαφείς οι μηχανισμοί που συνδέουν την αφαίρεση καταρράκτη με τη μείωση του κινδύνου άνοιας, λένε οι επιστήμονες. Οι ερευνητές παράλληλα υποθέτουν ότι η καλύτερη ποιότητα των οπτικών ερεθισμάτων μετά την αφαίρεση του καταρράκτη έχει θετική επίδραση στον εγκέφαλο. Μία άλλη εξήγηση είναι ότι μετά την αφαίρεση του καταρράκτη οι άνθρωποι παίρνουν περισσότερο μπλε φως, το οποίο σχετίζεται με τις γνωστικές λειτουργίες και τη ρύθμιση του ύπνου. Ο καταρράκτης μπλοκάρει ιδίως το μπλε φως.

Προηγούμενες έρευνες έχουν βρει στενή σχέση ανάμεσα σε παθήσεις των ματιών, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, με τη νόσο Αλτσχάιμερ και γενικότερα με την άνοια.

Πώς συνδέεται ο ρυθμός της καρδιάς με την άνοια

Μία άλλη σουηδική έρευνα από επιστήμονες του ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ και Άνοιας «Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με αυξημένους παλμούς της καρδιάς σε φάση ηρεμίας έχουν αυξημένο κίνδυνο για άνοια.

Η μελέτη σε 2.147 άτομα άνω των 60 ετών, που παρακολουθήθηκαν σε βάθος 12ετίας, έδειξε ότι όσοι είχαν πάνω από 80 παλμούς το λεπτό κατά μέσο όρο σε φάση ηρεμίας, είχαν 55% μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας, σε σχέση με εκείνους που είχαν 60 έως 69 παλμούς το λεπτό. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι επειδή η μέτρηση των παλμών είναι εύκολη, με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατό να εντοπίζονται άνθρωποι με μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας, έτσι ώστε να αρχίζουν έγκαιρα κάποια θεραπεία.

Οι άνθρωποι με άνοια, παγκοσμίως, αναμένεται να αυξηθούν, από 55 εκατομμύρια το 2020 σε περίπου 139 εκατομμύρια το 2050. Αν και προς το παρόν η νευροεκφυλιστική πάθηση είναι ανίατη, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής και η καρδιαγγειακή υγεία βοηθούν στην καθυστέρηση εκδήλωσης των συμπτωμάτων και στον μετριασμό τους.