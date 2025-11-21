Οι ανιχνεύσεις γρίπης αυξάνονται ασυνήθιστα νωρίς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, με χρονική απόκλιση τριών έως τεσσάρων εβδομάδων νωρίτερα από τις δύο πιο πρόσφατες περιόδους. Σύμφωνα με αξιολόγηση απειλής που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η κυκλοφορία της γρίπης καθοδηγείται από ένα νεοεμφανιζόμενο στέλεχος, τον υποκλώνο «K» της A(H3N2). Το Κέντρο προτρέπει όσους είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό να εμβολιαστούν άμεσα.

«Βλέπουμε τις ανιχνεύσεις γρίπης να αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος», δηλώνει ο Εντουάρντο Κολτζάνι, επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικών Ιών στο ECDC. «Αν είστε επιλέξιμοι για εμβολιασμό, μην περιμένετε. Ο εμβολιασμός τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρή νόσο αυτόν τον χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο της δημόσιας υγείας για την επερχόμενη εποχή γρίπης, το ECDC προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια πιο σοβαρή περίοδο γρίπης από τις προηγούμενες, ειδικά εάν η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμηλή. Ένας υψηλότερος από τον συνήθη αριθμός λοιμώξεων θα ασκήσει επίσης πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Συστάσεις του ECDC

Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν άτομα άνω των 65 ετών, εγκύους, άτομα με υποκείμενα και χρόνια νοσήματα ή ανοσοκατασταλμένα, καθώς και άτομα που ζουν σε κλειστούς χώρους, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Να εμβολιάζονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ή όσοι εργάζονται σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι χώροι υγειονομικής περίθαλψης και οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας πρέπει να ενισχύσουν τα σχέδια ετοιμότητας και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, καθώς και να ενθαρρύνουν το προσωπικό και τους επισκέπτες να φορούν μάσκες κατά τις περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας αναπνευστικών ιών.

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξετάσουν την άμεση χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο, ώστε να μειωθούν οι επιπλοκές.

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξετάσουν τη χρήση προληπτικής αντιικής αγωγής κατά την εμφάνιση κρουσμάτων σε κλειστούς χώρους, π.χ. σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι χώρες πρέπει να προωθούν σαφή και στοχευμένη επικοινωνία σχετικά με τον εμβολιασμό, την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική ευπρέπεια, για τη μείωση της μετάδοσης στην κοινότητα.

Πότε αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα

Στο νέο στέλεχος της γρίπης Α, αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος – ΕΠΕ, τονίζοντας την αναγκαιότητα του εμβολιασμού στις ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και σε νεότερες ηλικίες που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

Όπως δήλωσε η κ. Παγώνη, τα κρούσματα σε Μεγάλη Βρετανία και Καναδά αυξάνονται συνεχώς, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του στελέχους «Κ» της γρίπης είναι η υψηλή μεταδοτικότητα.

Για τα συμπτώματα του νέου στελέχους δήλωσε πως δεν διαφέρουν από αυτά της κοινής γρίπης, ωστόσο όπως ανέφερε σύμφωνα με τους ασθενείς τα πρώτα δύο 24ωρα «δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι». «Στο στέλεχος Κ τα συμπτώματα είναι ο υψηλός πυρετός και ο πονόλαιμος. Είναι αυτό που λένε ότι ο λαιμός σου είναι σαν ξυράφι, σε ενοχλεί, αυτό περιγράφουν αυτοί που έχουν νοσήσει. Θέλει αντιπυρετικά και βέβαια αντιιικά φάρμακα, που θα βοηθήσουν να έχεις βελτιωμένη κλινική εικόνα», δήλωσε επίσης η κ. Παγώνη μιλώντας στο Mega.

Η Ματίνα Παγώνη, τέλος, δήλωσε ότι «η γρίπη θα είναι εδώ μέχρι τέλος Φλεβάρη, αρχές Μάρτη, από το τέλος Δεκεμβρίου» και τόνισε την ανάγκη για τον εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου, καθώς χρειάζονται δύο εβδομάδες για τα αντισώματα.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Αθηνών Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως «από τα αναλυτικά στοιχεία που έχουμε από την επιτήρηση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι το ποσοστό είναι πάνω από το 60% των κρουσμάτων της γρίπης που καταγράφονται τώρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ανησυχία, καθότι η φετινή περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από τις άλλες περιόδους.»

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το αντιγριπικό εμβόλιο φαίνεται να διατηρεί ικανοποιητική προστασία έναντι του υποκλάδου Κ.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου σημείωσε: «Αυτός ο κλάδος Κ μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη νόσηση ειδικά σε μεγάλης ηλικίας άτομα και επίσης είναι πιο μεταδοτικός. Επομένως, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε για να προστατευθούμε είναι ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών».

Στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί 778 κρούσματα γρίπης. Από αυτά βρέθηκαν 19 θετικά για τους ιούς της γρίπης τύπου Α, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ο ειδικός παθολόγος λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου ανέφερε επίσης ότι «από τα λίγα στοιχεία που έχουμε δεν έχουμε καταγράψει τον υποκλάδο Κ αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς πρώτον και δεύτερον θα πρέπει να περιμένουμε και την ολοκλήρωση των εξετάσεων που γίνονται για την ταυτοποίηση των ιών, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί».