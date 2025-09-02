Άνθρωποι που περπατούν γυμνοί στο σπίτι τους μπορεί να επιδεικνύουν κάτι παραπάνω από το σώμα τους. Επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να αποτελεί ένδειξη υψηλής νοημοσύνης.

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη εξέτασε πώς διαφορετικές καθημερινές συμπεριφορές συνδέονται με άτομα που εμφανίζουν υψηλό επίπεδο διανοητικής ικανότητας.

Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από περισσότερους από 700 Αμερικανούς που συμμετείχαν σε έρευνα τη δεκαετία του 1990, καταγράφοντας τις καθημερινές τους δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλυσαν ποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές σχετίζονταν περισσότερο με διάφορα χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Διαπιστώθηκε ότι άτομα που δήλωσαν ότι κυκλοφορούσαν γυμνοί στο σπίτι τους περισσότερες από 15 φορές τον χρόνο εμφάνιζαν υψηλότερη νοημοσύνη. Οι συμμετέχοντες δεν υποβλήθηκαν σε τεστ IQ, αλλά η νοημοσύνη τους εκτιμήθηκε με βάση τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ανέφεραν, όπως η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες, η διανοητική περιέργεια και η δημιουργικότητα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η συνήθεια του να κυκλοφορεί κάποιος γυμνός στο σπίτι συνδέεται με υψηλό IQ, επειδή η διανοητική ικανότητα σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση: τα πιο ευφυή άτομα έχουν μειωμένη ανάγκη να συμμορφώνονται με τους κοινωνικούς κανόνες.

Ο μέσος όρος IQ στις ΗΠΑ είναι 98, που κατατάσσεται στην κατηγορία «μέσος». Αντί να επικεντρωθούν στα IQ, οι ερευνητές μελέτησαν «συμπεριφορές που διακρίνουν υψηλά και χαμηλά επίπεδα νοημοσύνης».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ορισμένες από τις πιο εμφανείς δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή νοημοσύνη περιλαμβάνουν το παίξιμο μουσικού οργάνου, την παραγωγή έργων τέχνης, την επίσκεψη σε θέατρο και την ομιλία πολλαπλών γλωσσών. Ωστόσο, υπήρχαν και πιο απροσδόκητες δραστηριότητες, που δείχνουν άτομα που επιδιώκουν να «αψηφήσουν την παραδοσιακή ορθοδοξία ή σύμβαση, πιθανώς λόγω αναζήτησης νέων εμπειριών».

Άλλες δραστηριότητες που συνδέθηκαν με την υψηλή νοημοσύνη είναι η χρήση βωμολοχιών μπροστά σε άλλους, το κάπνισμα μαριχουάνας και η χρήση όπλου. Η σκοποβολή είναι μια πνευματικά απαιτητική δραστηριότητα που απαιτεί έντονη συγκέντρωση, πειθαρχία και συναισθηματικό έλεγχο, γεγονός που πιθανώς εξηγεί τη σύνδεσή της με τη νοημοσύνη.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι ένας περιορισμός της μελέτης είναι ότι τα δεδομένα προέρχονταν μόνο από άτομα που ζούσαν στο Όρεγκον. Πρότειναν ότι θα ήταν ενδιαφέρον να επεκταθεί η ίδια μελέτη σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, για να διαπιστωθεί αν τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Personality and Individual Differences.

Μια ξεχωριστή μελέτη έδειξε ότι το να είσαι γυμνός συνδέεται επίσης με αυξημένη ευτυχία. Ομάδα ερευνητών από το Goldsmiths, University of London, μελέτησε τη σχέση ανάμεσα σε άτομα που ασκούν κοινωνικό γυμνισμό και την ικανοποίηση που αισθάνονται με το σώμα τους και τη ζωή τους γενικότερα.

Η μελέτη, δημοσιευμένη στο Journal of Happiness Studies, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απομάκρυνση των ρούχων γύρω από αγνώστους πιθανώς είναι ευεργετική. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, «η δυσαρέσκεια με την εικόνα του σώματος είναι ένα σοβαρό, παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση από τη ζωή».

Ο δρ Keon West και οι συνεργάτες του ζήτησαν από 850 Βρετανούς να συμπληρώσουν διαδικτυακή έρευνα και διαπίστωσαν ότι όσοι περνούσαν χρόνο γυμνοί ήταν πιο ευχαριστημένοι με το σώμα τους. Όσο περισσότερο και συχνότερα ασκούσαν τον γυμνισμό, τόσο μεγαλύτερη ήταν η ευτυχία τους, ανέφεραν οι ερευνητές. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι οι άνθρωποι που ήδη ήταν ευχαριστημένοι με το σώμα τους ήταν πιο επιρρεπείς να περνούν χρόνο γυμνοί, και όχι ότι το γυμνό τους έκανε πιο ευτυχισμένους.

Σε δύο επιπλέον πειράματα, οι ερευνητές συμμετείχαν σε δύο εκδηλώσεις γυμνιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο για να διερευνήσουν περαιτέρω την ιδέα. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τα συναισθήματά τους πριν γδυθούν και μετά, πριν φορέσουν ξανά τα ρούχα τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν άμεση και σημαντική βελτίωση στην εικόνα του σώματος, την αυτοεκτίμηση και την ικανοποίηση από τη ζωή.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως η γυμνότητα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, καθώς η θετική αυτοεκτίμηση βοηθά στη διατήρηση θετικής προοπτικής. «Οι γυμνιστές το λένε αυτό εδώ και καιρό», δήλωσε ο δρ West. «Ωστόσο, παρά τις πολλούς θετικές ισχυρισμούς, λίγη έως καθόλου εμπειρική έρευνα έχει εξετάσει αν η δραστηριότητα του γυμνισμού μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους ή, εξίσου σημαντικό, γιατί μας κάνει πιο ευτυχισμένους».