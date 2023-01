Παρακολουθήστε τη virtual εβδομάδα ενημέρωσης από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου που διοργανώνει το Hellenic American College και ανακαλύψτε τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι σήμερα —πώς να τις αποκτήσετε, να ξεκινήσετε την καριέρα σας και να ενισχύσετε την προσωπική σας επαγγελματική ταυτότητα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η παγκοσμιοποίηση, η αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας, οι κοινωνικές αλλαγές όπως η ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας: όλα παίζουν ρόλο στην αναδιαμόρφωση της επαγγελματικής μας ζωής, στη δημιουργία νέων ευκαιριών και καλύτερων θέσεων εργασίας για όσους διαθέτουν ένα επαρκές σύνολο δεξιοτήτων.

Και δε συμβαίνει μόνο στον τομέα των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, αλλά και στους κλάδους των υπηρεσιών, από την υγειονομική περίθαλψη έως τη διδασκαλία, ακόμη και τη διερμηνεία συνεδρίων.

Λάβετε μέρος στη virtual ημέρα ενημέρωσης που επιθυμείτε και μάθετε πώς τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Hellenic American College μπορούν να σας προετοιμάσουν να επωφεληθείτε από αυτές τις νέες ευκαιρίες, αλλάζοντας το μέλλον σας.

Επιλέξτε ποια virtual ημέρα ενημέρωσης επιθυμείτε να παρακολουθήσετε:

Διοίκηση Πωλήσεων │Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, 18:30-19:30

Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνικά

Δρ. Δαμιανός Γιαννάκης

Associate Professor of Marketing

Πληροφορική│Τρίτη 17 Ιανουαρίου, 19:00-20:00

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά

Δρ. Παναγιώτης Καλοζούμης

Director of Information Technology and Engineering Programs

Διαχείριση του Στρες και της Υγείας│Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, 17:00-18:00

Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνικά

Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος

Professor Emeritus of Pediatrics and Endocrinology, Director of the Research Institute for Maternal and Child Health and Precision Medicine, and head of the unit on Clinical and Translational Research in Endocrinology at the National and Kapodistrian University of Athens School of Medicine

Director of the M.S. in Stress and Health Management Program

Διοίκηση Επιχειρήσεων│Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, 19:00-20:00

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά

Pete Tsolis

Director of Business Programs and Assistant Professor of Business

Ψυχολογία│Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, 17:30-18:30

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά

Dr. Alessandra Sax

Director of the Psychology Division and the University Counseling Center

Applied Linguistics-TESOL│Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, 11:00-12:00

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά

Δρ. Δημήτρης Τολιάς

Dean for Digital Learning and Education Innovation and Director of the MA in Applied Linguistics/TESOL program

Translation-Interpetation│Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, 18:00-19:30

Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνικά

Πέτρος Ρωμαίος

Director of the MA programs in Translation and Conference Interpreting

Η virtual εβδομάδα ενημέρωσης θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας μέσω της επίσημης σελίδας της διοργάνωσης.