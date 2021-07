To Hellenic American University, που διεξάγει στην Ελλάδα ακαδημαϊκά προγράμματα μέσω του Hellenic American College, προσφέρει τώρα σε συνεργασία με το SAS Institute, παγκόσμιο ηγέτη σε Business Intelligence & Advanced Analytics, ένα μοναδικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών στους σύγχρονους τομείς των Big Data, Machine Learning και Predictive Analytics.

Οι καθηγητές και οι φοιτητές του Hellenic American College θα λάβουν από τo SAS Institute σύγχρονους διδακτικούς πόρους, εκπαιδευτικό υλικό και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα SAS Academic Hub και σε σχετικό λογισμικό.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του SAS Institute ενσωματώνεται σε 3 μεταπτυχιακά μαθήματα του Hellenic American University: στο Text Analytics & Machine Learning with Viya (MSc in Informatics), στο Visual Forecasting using model studio in SAS Viya (ΜΒΑ) και στο Visual Analytics, ένα διεπιστημονικό μάθημα για τους φοιτητές των MSI και MBA καθώς η εξειδίκευση αυτή παρουσιάζει διαρκώς αυξανομένη ζήτηση. Τα νέα μαθήματα θα προσφέρονται από το εαρινό εξάμηνο του 2022.

Το Hellenic American College συνεργάζεται με το SAS Institute όσον αφορά την πλατφόρμα εκμάθησης SAS και το εκπαιδευτικό υλικό μέσω της Ακαδημίας AI Minds, μιας νέας κοινής πρωτοβουλίας μεταξύ του Ινστιτούτου SAS και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου της Ελλάδας, του οποίου τα μέλη περιλαμβάνουν 400 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Η Ακαδημία AI Minds επιδιώκει να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές στις τελευταίες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επιστήμης δεδομένων και συνδέοντάς τους με δίκτυα αγοράς εργασίας υψηλής ποιότητας.

Η ενσωμάτωση μαθημάτων SAS στα πρόγραμμα MSI και ΜΒΑ θα έχει άμεση θετική επίδραση στην επαγγελματική εξέλιξη και στις επιλογές σταδιοδρομίας των φοιτητών. Επιπλέον οι φοιτητές θα έχουν άμεση πρόσβαση στις πιστοποιήσεις της SAS οι οποίες θα λειτουργήσουν και ως όχημα για την απόκτηση επιπροσθέτων μικρο-διαπιστευτηρίων (micro-credentials) που θα εμπλουτίσουν τα βιογραφικά των φοιτητών και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους.