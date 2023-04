Το Columbia University ανακοίνωσε την ίδρυση του Stavros Niarchos Foundation (SNF) Center for Precision Psychiatry & Mental Health. Το Κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και την ευρύτερη χρήση της ιατρικής ακριβείας (precision medicine) για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ψυχιατρικών παθήσεων. Το Κέντρο δημιουργείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), μέσω δωρεάς ύψους $75 εκατομμυρίων, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ).

Το νέο Κέντρο δραστηριοποιείται βάσει συνεργασίας του Τμήματος Ψυχιατρικής του Vagelos College of Physicians and Surgeons και του Zuckerman Mind Brain Behavior Institute στο Columbia University. Έρχεται να ενταχθεί στο μοναδικό οικοσύστημα ερευνητικών και κλινικών υπηρεσιών του Columbia University, αξιοποιώντας επιπρόσθετα την εμπειρία και τεχνογνωσία του New York Genome Center (NYGC), που αποτελεί συνεργαζόμενο οργανισμό του πανεπιστημίου, καθώς και συνεργασίες με το New York State Office of Mental Health.

Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της ιατρικής ακριβείας δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας να μελετούν συνδυαστικά τα μοναδικά γονιδιωματικά, φυσιολογικά και υγειονομικά προφίλ κάθε ασθενούς για την ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης και θεραπείας. Το Columbia University βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον εντοπισμό γενετικών και βιολογικών αλλαγών που προκαλούν πλήθος σοβαρών ψυχικών ασθενειών. Το SNF Center for Precision Psychiatry & Mental Health έρχεται να επεκτείνει αυτήν την έρευνα, συγκεντρώνοντας έναν σημαντικό όγκο ιατρικών δεδομένων που αφορούν γονιδιωματικές αλληλουχίες. Παράλληλα, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική τεχνογνωσία βιολόγων, ιατρών και άλλων ειδικοτήτων, το Κέντρο αναμένεται να επιταχύνει, τόσο σε επίπεδο έρευνας, όσο και θεραπείας, την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχικών ασθενειών, βάσει της εμπειρίας συγκεκριμένων υποομάδες ασθενών.

«Οι γνώσεις που μας προσφέρει η γονιδιωματική και η ιατρική ακριβείας αποδεικνύονται εξαιρετικά πολύτιμες για τη βελτίωση της υγείας και της ζωής των ανθρώπων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Columbia University, Lee C. Bollinger. «Μέσω του νέου Κέντρου, οι ερευνητές μας θα ανταποκριθούν σε μια επιτακτική ανθρώπινη ανάγκη, αξιοποιώντας την ιατρική ακριβείας για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας για όλους. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στο ΙΣΝ για τη συνεργασία του με το Columbia University με σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής επιστημονικής και ανθρωπιστικής πρόκλησης».

«Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη φροντίδα της σωματικής μας υγείας αποδεικνύει πόσο μπροστά έχουμε προχωρήσει σε αυτόν τον τομέα, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, ότι έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με τη φροντίδα της ψυχικής μας υγείας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Όλοι εμείς στο ΙΣΝ είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τους γιατρούς, επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Columbia University, οι οποίοι συνδυάζουν τη βαθιά τεχνογνωσία με την εξίσου βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας».

Η συνεργασία μεταξύ του Columbia University και του ΙΣΝ γεννήθηκε μέσα από το κοινό όραμα των δύο οργανισμών να συμβάλουν στον περιορισμό των ατομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που συνεπάγονται οι ψυχικές ασθένειες, καθώς και στην καταπολέμηση της ανισότητας, του στίγματος και των διακρίσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας. Το νέο Κέντρο στο Columbia University συνδέει την έρευνα με την κλινική πρακτική και τον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της ενίσχυσης καινοτόμου έρευνας και της διάχυσης νέων εξελίξεων στον τομέα της ψυχικής υγείας, το Columbia University και το ΙΣΝ συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα.

«Πολλές από τις υφιστάμενες θεραπείες στην ψυχιατρική δεν αγγίζουν τα βαθύτερα αίτια των ψυχικών ασθενειών», δήλωσε η Katrina Armstrong, MD, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ιατρικού Κέντρου Irving του Columbia University και Πρύτανης των Σχολών Επιστημών Υγείας του Vagelos College of Physicians and Surgeons. «Χαιρετίζουμε αυτήν την ευκαιρία για ανάπτυξη νέων μεθόδων που εστιάζουν στους μηχανισμούς των ασθενειών και στοχεύουν στη θεραπεία βάσει της μοναδικής γενετικής σύνθεσης και βιολογίας κάθε ασθενούς, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της περίθαλψης για το σύνολο της ανθρωπότητας».

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων του SNF Center for Precision Psychiatry & Mental Health είναι η πρωτοβουλία Genomic Medicine for Mental Health Advancement (GeMMA), που πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το NYGC. Ο Tom Maniatis, PhD, Envin Family Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος του NYGC, Καθηγητής Βιοχημείας και Μοριακής Βιοφυσικής και Κάτοχος της Έδρας Isidore Edelman στο Columbia University δήλωσε: «Η πρωτοβουλία GeMMA όχι μόνο θα προσφέρει ουσιαστική γνώση για μεμονωμένους ασθενείς, αλλά θα αξιοποιήσει και θα επεκτείνει περαιτέρω το πρωτοποριακό έργο του Columbia University για τον εντοπισμό αιτιώδους σχέσης μεταξύ των γενετικών παραλλαγών και της λειτουργίας του εγκεφάλου. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών».

Το SNF Center for Precision Psychiatry & Mental Health θα συνεργάζεται επίσης με το The New York State Office of Mental Health (OMH), που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πρωτοποριακά δημόσια κέντρα ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ. Η Επίτροπος του OMH, Ann Sullivan, MD, δήλωσε: «Το SNF Center for Precision Psychiatry & Mental Health σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη φροντίδα της ψυχικής υγείας, προσφέροντας πρωτοφανείς δυνατότητες για την ενσωμάτωση της ψυχιατρικής ακριβείας στην κλινική πρακτική. Το OMH είναι υπερήφανο που συνεργάζεται με το Columbia University σε αυτή την δυνάμει μετασχηματιστική αποστολή και είμαστε βαθιά ευγνώμονες στο ΙΣΝ για την αξιοσημείωτη δέσμευσή του στη βελτίωση της ψυχικής υγείας διεθνώς».

Το Κέντρο θα διευθύνεται από κοινού από τον Sander Markx, MD, Επίκουρο Καθηγητή Κλινικής Ψυχιατρικής στο Vagelos College of Physicians and Surgeons (VP&S) και Διευθυντή του Κέντρου Νευροψυχιατρικής Ακριβείας στο New York State Psychiatric Institute, τον Steven A. Kushner, MD, PhD, Καθηγητή Ψυχιατρικής στο VP&S και κύριο ερευνητή στο Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και τον Joseph Gogos, MD, PhD, Καθηγητή Φυσιολογίας & Κυτταρικής Βιοφυσικής, Νευροεπιστήμης και Ψυχιατρικής στο VP&S και κύριο ερευνητή στο Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, με ένα κοινό όραμα για το Κέντρο: «Χάρη στη σημαντική υποστήριξη του ΙΣΝ, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την ταχέως εξελισσόμενη πρόοδο στην ψυχιατρική γονιδιωματική, στις νευροεπιστήμες, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη βιολογία των βλαστοκυττάρων για να φέρουμε την επανάσταση στη θεραπεία των ψυχικών ασθενειών. Μέσω αυτής της νέας προσέγγισης, δεσμευόμαστε να συμβάλουμε στην καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων σε βάρος των ανθρώπων που ζουν με ψυχικές ασθένειες και στη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για όλους».