Η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face, βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά κοντά στους λάτρεις της φύσης στηρίζοντας τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα, Zagori Mountain Running που έγινε για 11η χρονιά, στις 22-24 Ιουλίου 2022 στο Ζαγόρι.

Ενίσχυση του ορεινού αθλητικού τουρισμού

Πάντα παρούσα στη μεγάλη γιορτή του ορεινού τρεξίματος, η The North Face ενίσχυσε και πάλι τη διοργάνωση του Zagori Mountain Running που έχει καθιερωθεί ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας και είχε συμμετοχές αθλητών από 32 διαφορετικές χώρες, φιλοξενώντας περισσότερους από 2.500 Έλληνες και ξένους αθλητές και πάνω από 10.000 επισκέπτες. Η The North Face, με το παγκόσμιο μήνυμα της “Never Stop Exploring”, έδωσε κίνητρο σε όλους τους νέους και παλιούς εξερευνητές για να αναζητήσουν και να βρουν την αγάπη τους στην ύπαιθρο μέσα από τα πρωτοποριακά προϊόντα της και με μια σειρά αθλητικών δράσεων που ανέδειξαν τον μοναδικής ομορφιάς τόπο του Ζαγορίου.

Ορεινό Τρέξιμο με την ενέργεια της σειράς VECTIV

Σε όλες τις διαδρομές 80km, 44+km, 21km και 10 km δοκιμάστηκε η πρωτοποριακή τεχνολογία της σειράς VECTIV που με το μότο “Power Further” μετατρέπει την ενέργεια σε ορμή και δίνει ώθηση σε όλους τους νέους αθλητές.

Ο αθλητής της The North Face Γιώργος Μητρούδας, που έτρεξε στον αγώνα 44+km αλλά και ο ηλικίας 71 ετών, Κωνσταντίνος Καλογήρου που έτρεξε για ακόμα μία φορά τον αγώνα των 80km με Vectiv Infinite είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την καινοτόμα τεχνολογία υπόδησης που δημιουργήθηκε στις κορυφές των βουνών.

Όλοι οι συμμετέχοντες που βρέθηκαν στο Τσεπέλοβο, θαύμασαν από κοντά τα νέα σχέδια της συλλογής VECTIV™ καθώς και της κορυφαίας συλλογής ένδυσης ορεινού τρεξίματος Flight Series™, που ήταν διαθέσιμα στο περίπτερο της The North Face.

Μετά το τέλος του 11ου Zagori Mountain Running, ο Brand Manager της The North Face, Ηλίας Κανάκης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας χαρά που το Zagori Mountain Running κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό δείχνοντας την αγάπη του προς το ορεινό τρέξιμο και την περιοχή του Ζαγορίου. Το κορυφαίο outdoor brand δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από αυτή τη γιορτή που στηρίζει από την πρώτη κιόλας στιγμή και να συνεχίσει να προσφέρει την ενέργεια και το πάθος του για αναζήτηση σε όλους τους παλιούς και νέους εξερευνητές, τους λάτρεις της φύσης και του ορεινού τρεξίματος».

Via Ferrata με τη Βανέσα Αρχοντίδου Powered by The North Face

H ambassador της The North Face και μία από τις ελάχιστες γυναίκες στον κόσμο που έχουν καταφέρει τον μοναδικό άθλο της κατάκτησης των επτά υψηλότερων κορυφών των ηπείρων του κόσμου, Βανέσα Αρχοντίδου, ανέλαβε τη φετινή δράση της Via Ferrata στην Κόνιτσα. Το κορυφαίο outdoor brand πρόσφερε τη δυνατότητα σε 20 τυχερούς να απολαύσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία κάνοντας μια πεζοπορία στην πανέμορφη διαδρομή μήκους 11χλμ. και διάρκειας περίπου 5 ωρών, που κινείται μέσα στη χαράδρα του Αώου παράλληλα με την κοίτη του ποταμού. Με εκκίνηση και τερματισμό το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τη γραφική διαδρομή προς τη Μονή Στομίου.

Zagori Climbing Academy Powered by The North Face

Οι μικροί εξερευνητές της διοργάνωσης έζησαν στιγμές διασκέδασης στον συναρπαστικό τοίχο αναρρίχησης της The North Face. Εκατοντάδες παιδιά χαλάρωσαν, πρόσφεραν χαμόγελα και ήρθαν πιο κοντά στο άθλημα της αναρρίχησης δοκιμάζοντας με ασφάλεια τις δυνάμεις τους, στο πλαίσιο της γιορτής του ορεινού αθλητισμού.

Προϊόντα της The North Face θα βρείτε στα καταστήματα της εταιρείας:

The North Face, The Mall Athens, Aνδρέα Παπανδρέου 35, 15122 Μαρούσι

The North Face, Golden Hall, Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι 151 23, Ελλάδα

The North Face, Mediterranean Cosmos, 11ο χλμ εθνικής οδού, Α/Δ Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών, Θεσσαλονίκη 570 01, Ελλάδα

Καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.