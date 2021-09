Εάν ο Σιλβέστερ Σταλόνε και ο ρόλος του Ρόκι Μπαλμπόα συχνά θολώνουν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ηθοποιού και ρόλου, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Τζεφ Μπρίτζες και το The Dude. Ο αμερικανός ηθοποιός και μουσικός, μεγαλωμένος σε μια οικογένεια ηθοποιών έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ήδη από βρεφική ηλικία. Πόσα, ακόμα, όμως δεν γνωρίζετε για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό;

Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το έκανε στην ηλικία των 2 χρόνων

Ο Μπρίτζες, που γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1949, μεγάλωσε σε μια οικογένεια ηθοποιών. Ο πατέρας του, Λόιντ, ήταν γνωστός ηθοποιός για το υδάτινο δράμα του NBC Sea Hunt (1958-1961), και τόσο ο Τζεφ όσο και ο μεγαλύτερος αδερφός του, Μπο, ακολούθησαν τα χνάρια του πατέρας τους. Από τεχνικής άποψης, λοιπόν, ο Τζεφ έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο σε βρεφική ηλικία, δίπλα στη μητέρα του, την ηθοποιό Ντόροθι Μπρίτζες, στην ταινία του 1951 The Company She Keeps.

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος σε ταινία του έφερε και την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ

Ήταν το 1971 σε ηλικία 20 χρόνων όταν ανέλαβε τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στην ταινία The Last Picture Show. Μάλιστα, δεν πρόκειται απλά για τον πρώτο ρόλο του, αλλά και για τον ρόλο που του έφερε και την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ, στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου. «Ήταν η ταινία που με έβαλε στο χάρτη», δήλωσε ο ίδιος στο Associated Press το 1990, όπως αναφέρει το mentalfloss.com. Ο Μπρίτζες ήταν υποψήφιος, συνολικά, για επτά Όσκαρ μεταξύ 1972 και 2017, και κέρδισε το πρώτο του -και μοναδικό μέχρι στιγμής- χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στην ταινία του 2009 Crazy Heart.

Λατρεύει τη φωτογραφία

Από τις πιο αγαπημένες του συνήθειες όσο βρίσκεται στο σετ των ταινιών η φωτογράφιση των όσων συμβαίνουν στα παρασκήνια. Μάλιστα, έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία, το πρώτο το 2003 και το δεύτερο το 2019. Ο Μπρίτζες έχει, επίσης, πραγματοποιήσει εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Λονδίνο, και έλαβε το βραβείο Infinity από το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας στη Νέα Υόρκη το 2013.

Υπήρξε παρουσιαστής του Saturday Night Live για ένα βράδυ με τον αδερφό του

Το Φεβρουάριο του 1983 ο Τζεφ και ο Μπο Μπρίτζες μοιράστηκαν το ρόλο του παρουσιαστή στο διάσημο Saturday Night Live σόου, ενώ το 2010 ο Τζεφ επέστρεψε και πάλι στο τιμόνι του σόου, μόνος του αυτήν τη φορά.