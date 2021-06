Κόπηκε η κορδέλα στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο για παιδιά στην Αγία Παρασκευή, το οποίο φτιάχτηκε στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ, που εκτελέστηκε έξω από το σπίτι του τον Απρίλιο.

Τα χρήματα για την κατασκευή του Πολυϊατρείου συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές του απλού κόσμου μέσω της εκπομπής «Αλήθειες με την Ζήνα», από όπου συχνά ο δημοσιογράφος παρακινούσε τους τηλεθεατές να ενισχύουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Συνολικά συγκεντρώθηκαν 163.070 ευρώ.

«Ο Γιώργος μας αν μας βλέπει από ψηλά θα είναι πολύ χαρούμενος γιατί γονείς θα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδάκια τους» είπε η σύζυγός του, Στάθα. «Και η αγωνία του γονιού, όταν το παιδί του υποφέρει, είναι ό,τι πιο δυνατό μπορεί να υπάρξει ως συναίσθημα. Θα ήθελα ο,τιδήποτε γίνει για το Χαμόγελο του παιδιού να είναι με αφορμή καλά γεγονότα και όχι με θανάτους, όπως του Αντρέα και του Γιώργου. Ο Γιώργος θα με μαλώνει γιατί είμαι μπροστά στις κάμερες» πρόσθεσε.

Με ανάρτησή της στο Facebook ευχαρίστησε όλο τον κόσμο και έγραψε «τα κατάφερες αγάπη μου».

Με τη βοήθεια όλου του κόσμου ο Γιώργος μου θα προστατεύει παιδιά με ανάγκες, σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους !!!!!Τον… Posted by Νανάκι Νανάκι Νανάκι on Tuesday, June 22, 2021

Για το πολυϊατρείο έγραψε στο Facebook και η Ζήνα Κουτσελίνη. «Σήμερα ο Γιώργος Καραϊβάζ θα είναι περήφανος για όσα κατάφερε… για το Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child Η σύζυγος του Στάθα, ο γιός του Δημήτρης, η μαμά της και η αδελφή της ήταν εκεί!».