Διευκρινίσεις Χαρδαλιά για τα νέα μέτρα: Τι ισχύει με τα άτομα στα ταξί στις κόκκινες περιοχές και η εξαίρεση

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα, έδωσε ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα νέα μέτρα. Σήμερα ανακοινώθηκαν 2.166 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, 13 νέοι θάνατοι, ενώ 169 άνθρωποι βρίσκονται διασωληνωμένοι.

Στην ενημέρωση ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για την Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες.

«Είναι ώρα ευθύνης και για να μην θρηνήσουμε εκατόμβες νεκρών, πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Τον επόμενο μήνα έχουμε ένα κρίσιμο στοίχημα. Η Ευρώπη δέχεται επιδημιολογική επίθεση και σαν χώρα και σύστημα υγείας θα κρατήσουμε μόνο αν κρατήσουμε τα μέτρα», είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνέχεια ο Νίκος Χαρδαλιάς διευκρίνισε πως στόχος είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά σε αυτές τις δύο περιοχές, κάτι που έγινε με εξαίρεση τα λύκεια στα οποία θα ισχύει η τηλεκπαίδευση έπειτα από την εισήγηση τον ειδικών.

Μεταξύ άλλων εξήγησε ότι αυτή η απόφαση δεν έχει να κάνει με την επιδημιολογική εικόνα των σχολείων, δίνοντας συγχαρητήρια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη στάση τους.

Τι ισχύει με τους επιβάτες σε ταξί

Στη συνέχεια ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως στα άτομα που επιτρέπονται σε ένα ταξί στις «κόκκινες» περιοχές μπορεί να είναι παραπάνω από ένα -μαζί με τον οδηγό- αν πρόκειται για ιατρικούς λόγους, όπως το ίδιο ισχύει και για τα ΙΧ στα οποία ισχύει περιορισμός 3 ατόμων με εξαίρεση τις οικογένειες.

«Για παράδειγμα ένας ηλικιωμένος μπορεί να έχει μαζί του ακόμη ένα άτομο ή ένας γονέας να είναι μαζί με το παιδί του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, θα επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών ή ακουστικών βαρηκοΐας, μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού.

Μόνο delivery σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take away και το drive through δεν επιτρέπεται.

Με τον Νίκο Χαρδαλιά να επισημαίνει ότι θα επιτρέπεται μόνο το delivery.

«Ναι και σε άλλα αθλήματα, αρκεί να τηρούνται πρωτόκολλα όμοια της Super League»

O Nίκος Χαρδαλιάς ρωτήθηκε στην ενημέρωση σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες και γιατί επιτρέπονται συγκεκριμένες διοργανώσεις, εξηγώντας: «Δεν στοχοποιούμε καμία κατηγορία. Προασπίζουμε το σύστημα υγείας, πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την υπερμετάδοση του ιού.

Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Στη Super League 1 εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, γίνονται τεστ μοριακά ελέγχου κάθε εβδομάδα. Είμαστε ανοικτοί και για τη Super League 2 και για άλλες κατηγορίες, αλλά χωρίς εκπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Δεν μπορώ να ακούω ότι διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Υπομονή ένα μήνα. Είναι ώρα ευθύνης, να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Η Κυβέρνηση έρχεται να στηρίξει οικονομικά τις κατηγορίες που πλήττονται».