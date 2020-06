H L’Oréal αποκαλύπτει την επόμενη γενιά των φιλόδοξων στόχων της για τη βιωσιμότητα προς το 2030

Οι επιστήμονες συμφωνούν ομόφωνα ότι το να ξεπεράσουμε τα λεγόμενα «όρια του πλανήτη» θα απειλήσει τον ασφαλή λειτουργικό χώρο της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου, η L'Oréal λανσάρει σήμερα το νέο της πρόγραμμα βιωσιμότητας «L'Oréal for the future», αποκαλύπτοντας τις νέες φιλοδοξίες του Ομίλου για το 2030. Η L'Oréal δεσμεύεται να λειτουργεί εντός των ορίων του πλανήτη και να προσαρμοστεί σε αυτό που μπορεί να αντέξει, όπως ορίζεται από την περιβαλλοντική επιστήμη. Στο πλαίσιο των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, η L'Oréal επιταχύνει τον μετασχηματισμό της προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που σέβεται τα όρια του πλανήτη και ενισχύει τις δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση:

Μετασχηματίζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο της L ’ Or é al με στόχο τον σεβασμό των ορίων του πλανήτη: Μέχρι το 2025, όλες οι εγκαταστάσεις της L'Oréal θα έχουν επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα, μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέχρι το 2030, το 100% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες των προϊόντων της L'Oréal θα προέρχονται είτε από ανακυκλωμένες πηγές είτε από πηγές βιολογικής προέλευσης. Μέχρι το 2030, η L'Oréal θα μειώσει κατά 50% ανά τελικό προϊόν, σε σύγκριση με το 2016, το συνολικές εκπομπές της σε αέρια του θερμοκηπίου.



Συμβάλλοντας στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων και στηρίζοντας επείγουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, μέσω ενός πρωτοποριακού προγράμματος που λανσαρίστηκε το Μάιο του 2020: Η L'Oréal διαθέτει 150 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση επειγόντων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.



Προκειμένου να ενδυναμώσει τους καταναλωτές της να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, η L'Oréal ανέπτυξε ένα μηχανισμό «Σήμανσης του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αντικτύπου» των προϊόντων της, με κλίμακα από το Α έως το Ε - πιστοποιημένο από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και επικυρωμένο από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή – που προοδευτικά θα ενσωματωθεί σε όλα τα προϊόντα και όλες τις κατηγορίες.

«Η βιώσιμη επανάσταση της L’Oréal μπαίνει σε μια νέα εποχή. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης είναι άνευ προηγουμένου και είναι κρίσιμο να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για τη διατήρηση ενός ασφαλούς λειτουργικού χώρου για την ανθρωπότητα. Εμείς θα το κάνουμε αυτό στις δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και στη συμβολή μας στην κοινωνία γενικότερα. Γνωρίζουμε ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι μπροστά μας και η L'Oréal θα παραμείνει πιστή στην φιλοδοξία της: να λειτουργεί εντός των ορίων του πλανήτη», δήλωσε ο Jean Paul Agon, Chairman και CEO της L’Oréal.

Δείτε αναλαλυτικά τις δεσμέυσεις εδώ.

Μετασχηματίζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο της L'Oréal με στόχο το σεβασμό των «ορίων του πλανήτη»

Τα «όρια του πλανήτη» είναι όρια, που εάν διαπεραστούν, θα θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα της Γης να παρέχει ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Ο σεβασμός ενός ασφαλούς λειτουργικού χώρου για την ανθρωπότητα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη των επιστημόνων[1] και γι’ 'αυτό η L'Oréal στοχεύει να μεταβεί σε έναν τρόπο λειτουργίας, όπου όλη η δραστηριότητά της θα πραγματοποιείται εντός των ορίων του πλανήτη.

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος έχει ορίσει νέους μετρήσιμους στόχους για το 2030, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως αυτή ορίζεται από την πρωτοβουλία[2] «Science Based Targets Initiative», αλλά προχωρά και ένα βήμα παραπέρα με την αντιμετώπιση ακόμα τριών σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων: διατήρηση της βιοποικιλότητας, βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και κυκλική χρήση πόρων. Για να διασφαλίσει ότι η λειτουργία της σέβεται έναν πλανήτη με περιορισμένους πόρους και είναι δίκαιη για τις κοινότητες με τις οποίες συνεργάζεται, η L'Oréal όχι μόνο θα συνεχίσει να μειώνει τον άμεσο περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, αλλά και να μειώνει τις επιπτώσεις ολόκληρης της δραστηριότητάς της, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των καταναλωτών της.

«Την τελευταία δεκαετία έχουμε μεταμορφώσει ριζικά την εταιρεία μας, θέτοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Με τις νέες μας δεσμεύσεις, μπαίνουμε σε μια νέα φάση επιτάχυνσης αυτού του μετασχηματισμού: προχωρώντας πέρα από τις άμεσες περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, βοηθώντας τους καταναλωτές να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, αλλά και συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ως μια ηγέτιδα εταιρεία στη βιομηχανία της ομορφιάς, θεωρούμε ότι είναι ο ρόλος μας να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς», δήλωσε η Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer για τον Όμιλο L'Oréal.

Ένα σαφές παράδειγμα αυτού που θέλει να επιτύχει η L'Oréal: έως το 2025, όλα τα διοικητικά και ερευνητικά κέντρα, αλλά και τα κέντρα παραγωγής του Ομίλου θα επιτύχουν ουδετερότητα άνθρακα, βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση και χρησιμοποιώντας 100% ανανεώσιμη ενέργεια. Μέσω αυτής της δέσμευσης, η L'Oréal επιθυμεί να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές της L'Oréal να επιλέξουν βιώσιμη κατανάλωση

Η L'Oréal θεωρεί ότι η συμπερίληψη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της (πελάτες, προμηθευτές και καταναλωτές) αποτελεί μέρος της ευθύνης της. Για να βοηθήσει τους 1,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές της να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, η L'Oréal ανέπτυξε ένα μηχανισμό Σήμανσης του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αντικτύπου των προϊόντων της. Η σήμανση θα περιλαμβάνει μια βαθμολογία σε κλίμακα από το Α έως το Ε, με ένα προϊόν «Α» να θεωρείται «το καλύτερο στην κατηγορία» όσον αφορά στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αντίκτυπο. Η μέθοδος εγκρίθηκε από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και τα δεδομένα έχουν επαληθευτεί από τον ανεξάρτητο ελεγκτή Bureau Veritas Certification. Οι ετικέτες και οι βαθμολογίες θα είναι προσβάσιμες στις ιστοσελίδες των προϊόντων. Το πρώτο προϊόν που θα εφαρμόσει τη νέα μεθοδολογία από το 2020 είναι η Garnier μέσω των προϊόντων περιποίησης μαλλιών. Η Garnier είναι το τρίτο μεγαλύτερο προϊόν ομορφιάς παγκοσμίως και ηγέτης της αγοράς στη Γαλλία. Η σήμανση των προϊόντων θα επεκταθεί προοδευτικά σε άλλες χώρες, προϊόντα και κατηγορίες.

Συμβάλλοντας στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων και στηρίζοντας επείγουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, μέσω ενός πρωτοποριακού προγράμματος που λανσαρίστηκε το Μάιο του 2020:

Η L'Oréal ανακοίνωσε το Μάιο του 2020 ότι θα διαθέσει 150 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση επειγόντων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων:

Η L’Oréal δεσμεύει 100 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις αντίκτυπου, προκειμένου να ανταποκριθεί σε βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. 50 εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης κατεστραμμένων φυσικών θαλάσσιων και δασικών οικοσυστημάτων μέσω ενός ταμείου που ονομάζεται «L’Oréal Fund for Nature Regeneration» και το οποίο θα διαχειρίζεται η Mirova, θυγατρική της Natixis Investment Managers. Το ταμείο αυτό θα αφιερωθεί στις επενδύσεις αντίκτυπου[3]. Ακόμα 50 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με την κυκλική οικονομία.

Για να βοηθήσει τις ευάλωτες γυναίκες, η L'Oréal δημιουργεί επίσης ένα φιλανθρωπικό ταμείο 50 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από αυτό, θα στηρίξει τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, να βοηθήσουν τις γυναίκες να επιτύχουν κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, να παρέχουν επείγουσα βοήθεια σε γυναίκες πρόσφυγες και γυναίκες με αναπηρίες, να αποτρέψουν τη βία κατά των γυναικών και να υποστηρίξουν τα θύματα.

Σχετικά με τις δεσμεύσεις της L'Oréal για βιωσιμότητα: δεν ξεκινάμε από το μηδέν

Από πολύ νωρίς, η L'Oréal συνειδητοποίησε την ανάγκη να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ως εταιρεία με βιομηχανία, αποφάσισε ότι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργοστασίων και των κέντρων διανομής της ήταν το πιο προφανές απαραίτητο πρώτο βήμα, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετασχηματισμού της. Αυτή η πρώτη φάση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Από το 2005, ο Όμιλος έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 των εγκαταστάσεων και των κέντρων διανομής κατά 78% σε απόλυτους όρους, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 60% έως το 2020, ενώ ο όγκος παραγωγής αυξήθηκε κατά 37% την ίδια περίοδο.

Στα τέλη του 2019, η L'Oréal είχε 35 εγκαταστάσεις ουδέτερου άνθρακα (δηλαδή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), συμπεριλαμβανομένων 14 εργοστασίων.

Το 2013, η L'Oréal αποφάσισε να εστιάσει στον πυρήνα της δραστηριότητάς της: την ανάπτυξη προϊόντων ομορφιάς, το παγκόσμιο πρόγραμμα βιωσιμότητας Sharing Beauty With All, ανακοινώνοντας απτούς στόχους βιωσιμότητας έως το 2020. Στον πυρήνα της έθεσε ένα καινοτόμο εργαλείο γνωστό ως SPOT (for Sustainable Product Optimization Tool), φτιαγμένο για την αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των προϊόντων σε όλες τις μάρκες. Η βιωσιμότητα έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στη διαδικασία σχεδιασμού των νέων προϊόντων του Ομίλου, από τα πρώτα στάδια.

Το 85% των προϊόντων που δημιουργήθηκαν ή ανανεώθηκαν το 2019 είχαν βελτιωμένο περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ.

Μέχρι το τέλος του 2019, η L'Oréal βοήθησε 90.635 συνανθρώπους μας από μη προνομιούχες κοινότητες να βρουν απασχόληση μέσω των προγραμμάτων αλληλεγγύης.

Η L'Oréal είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει επιτύχει βαθμολογία "Α" και στις τρεις κατατάξεις CDP – κλιματική προστασία, βιώσιμη διαχείριση νερού, προστασία των δασών από αποψίλωση - για 4 συνεχόμενα χρόνια.

Με αυτήν την τη πρωτοβουλία η L'Oréal αποδικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι εταιρείες μπορούν να είναι μέρος της λύσης.

[1] Η έννοια των «ορίων του πλανήτη» ορίστηκε το 2009 από μια ομάδα επιστημόνων του συστήματος της Γης και του περιβάλλοντος με επικεφαλής το Κέντρο Ανθεκτικότητας της Στοκχόλμης και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

[2] Η πρωτοβουλία «Science Based Targets» είναι μια συνεργασία μεταξύ CDP, UN Global Compact, WRI και WWF. Επιδιώκει να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δεσμευτούν σε μια εθελοντική μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με την τροχιά + 1,5 ° C που προτείνουν οι διεθνείς εμπειρογνώμονες για το κλίμα.

[3] Το Ταμείο “L’Oréal Fund for Nature Regeneration” θα είναι ένα «Άλλο Εναλλακτικό Ταμείο Επένδυσης» βάσει του νόμου L.214.24 III του Γαλλικού Νομισματικού και Χρηματοοικονομικού Κώδικα και θα συσταθεί με τη μορφή απλοποιημένης μετοχικής εταιρείας με μεταβλητό κεφάλαιο. Το Ταμείο "L'Oréal Fund for Nature Regeneration" θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην L'Oréal και τις θυγατρικές της και δεν θα διατίθεται στην αγορά σε τρίτους ούτε θα έχει εγγραφεί από τρίτους. Επιπλέον, αυτό το έγγραφο δεν αποτελεί «προσφορά κινητών αξιών στο κοινό» κατά την έννοια του κανονισμού της ΕΕ 2017/1129 («Κανονισμός για τα ενημερωτικά δελτία»).