Ελλάδα – Κορονοϊός: Ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ευρώπη συγχαίρει δημόσια τον Βασίλη Κικίλια

Τα εύσημα στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και στους συνεργάτες του, απένειμε, μέσω Twitter, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, Χανς Κλούγκε.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του υπουργού Υγείας στο πρακτορείο Reuters, στην οποία δήλωσε πως η ελληνική κυβέρνηση είδε νωρίς τον επερχόμενο κίνδυνο της κρίσης της Δημόσιας Υγείας και έλαβε έγκαιρα μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορoνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη πρώτα και πάνω απ’ όλα τις ζωές των Ελλήνων και την αξία της ανθρώπινης ζωής, έναντι της οικονομίας.

Well done @Vkikilias to you & your Team! https://t.co/1rTGiGXkMm

— Hans Kluge (@hans_kluge) April 11, 2020