Πώς μπορείς να αποκτήσεις ενέργεια και ευεξία στο γραφείο

Τα επίπεδα άγχους στο γραφείο, ανάμεσα σε συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις, χιλιάδες e-mail, που περιμένουν απάντηση, συναδέλφους σε κρίση, στόχους απόδοσης και σφιχτά budget, μπορεί εύκολα να χτυπήσουν κόκκινο.

Συχνά νιώθετε το κεφάλι σας να καίει και τα επίπεδα ενέργειας να πέφτουν πολύ χαμηλά.

Και όμως είναι εφικτό μέσα στο χώρο της εργασίας σας να καθαρίσετε το μυαλό σας και να του δώσετε τη δύναμη και τη ζωντάνια, να συνεχίσει, με πολύ απλές ενέργειες.

1. Οργανώστε και διακοσμήστε το χώρο δουλειάς, όπως σας αρέσει

Αρχικά θα είναι όμορφο και ευχάριστο, να δώσετε στο χώρο που δουλεύετε το στυλ και το ύφος διακόσμησης που σας ταιριάζει. Έτσι κοιτώντας τα προσωπικά σας αντικείμενα, όπως κορνίζες με αγαπημένα πρόσωπα ή φωτογραφίες από διακοπές, αρωματικά κεριά και διακοσμητικά, να μπορείτε να χαλαρώνετε και να ηρεμείτε ακόμη και αν έξω από τη δική σας «ζώνη», γίνεται πανδαιμόνιο. Μην ξεχνάτε να βάζετε φυτά στο χώρο, καθώς καθαρίζουν την ενέργειά του και σας προσφέρουν αισιοδοξία ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνετε.

2. Ένα υγιεινό σνακ

3. Πηγαίνετε προς το φως

Σηκωθείτε από την καρέκλα σας και πηγαίνετε στο παράθυρο, στο μπαλκόνι, στον κήπο, ανάλογα με το που δουλεύετε, με σκοπό να «μαζέψετε» λίγο ήλιο, που αποδεδειγμένα φτιάχνει τη διάθεση και μαλακώνει την ψυχή.

4. Ενυδατωθείτε

Αν ακόμη δεν έχετε πειστεί για τα οφέλη του νερού, ξεκινήστε τώρα να έχετε πάντα κοντά σας ένα μπουκάλι νερό και πράσινο τσάι, γιατί αν δεν είστε ενυδατωμένοι, ούτε το μυαλό δουλεύει σωστά, ούτε το σώμα. Επίσης, θα σας αναζωογονήσει να ψεκάζεστε, με ένα σπρέι ιαματικού νερού, ή ένα αρωματικό face mist, για να ξυπνήσετε τις αισθήσεις σας και να νιώσετε φρεσκάδα στη στιγμή.

5. Ασκήσεις αναπνοής

Είναι πολύ βασικό να πάρουμε 5 λεπτά break και να τα αφιερώσουμε αποκλειστικά στον εαυτό μας, όντας συγκεντρωμένοι μόνο στην αναπνοή και την εκπνοή μας. Χαλαρώστε τους ώμους, κλείστε τα μάτια εισπνεύστε από τη μύτη και εκπνεύστε από το στόμα φουσκώνοντας την κοιλιά. Όταν ανοίξετε τα μάτια, θα νιώθετε σαν να πήρατε έναν μικρό υπνάκο.