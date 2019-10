Στον Βόλο ελικόπτερα Απάτσι του αμερικανικού στρατού

Στον Βόλο έφτασαν Αμερικανοί στρατιώτες της 3ης Ταξιαρχίας της 3ης Μεραρχίας Πεζικού.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ ανέβασε φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται στρατιώτες να ξεφορτώνουν ελικόπτερα Απάτσι από το φορτηγό πλοίο Endurance.

Τα αμερικανικά ελικόπτερα θα λάβουν μέρος στην επιχείρηση Atlantic Resolve στα Βαλκάνια, αλλά και θα ασκηθούν και σε διμερείς ασκήσεις με ελληνικές μονάδες.

AH-64 Apache helicopters from 3rd Combat Aviation Brigade, 3rd Infantry Division, await to be unhooked and rolled off the ARC Endurance cargo vessel October 26, 2019, in Volos, Greece. @3rdCAB @USArmyEurope https://t.co/WFaFw2s33Y pic.twitter.com/RVte8DJOmD

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) 27 Οκτωβρίου 2019