Συνάντηση των κορυφαίων των κόμικς και του animation στη Θεσσαλονίκη

Μία θέση στον παγκόσμιο χάρτη των πόλεων που διοργανώνουν comic conventions – εκθέσεις αφιερωμένες στα κόμικς, στο animation και σε όλη την κουλτούρα που τα περιβάλλει, στις οποίες οι λάτρεις της 9ης τέχνης συναντούν κορυφαίους δημιουργούς και ειδικούς και διασκεδάζουν με τους αγαπημένους ή ανακαλύπτουν νέους υπερήρωες κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη.

Με διάσημους προσκεκλημένους που ταξίδεψαν από όλα τα πλάτη και τα μήκη της Γης, πολυθεματικό πρόγραμμα και σε νέα στέγη, που φιλοξενεί περισσότερους εικονικούς πρωταγωνιστές και τις συναρπαστικές περιπέτειές τους, πραγματοποιείται το «The Comic Con 4», από 4 έως τις 6 Μαϊου, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη είναι η τέταρτη πόλη της Ευρώπης, μετά τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, τη Λούκα και τη Νάπολη της Ιταλίας, που επισκέπτεται με αφορμή το The Comic Con 4 ο Αμερικανός Φρανκ Μίλερ, ένας από τους σημαντικότερους εν ενεργεία σχεδιαστές και συγγραφείς κόμικ και σκηνοθέτης, δημιουργός του κόμικ «300» που εξιστορεί τη θυσία των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες.

Για πρώτη φορά ταξίδεψε εκτός ΗΠΑ και θα βρίσκεται στην πόλη ο 85χρονος Κόλιν Κάντγουελ, επιστήμονας της NASA και δημιουργός του Death Star, ο αρχικός concept artist και κατασκευαστής μοντέλων για όλα τα σκάφη στην ταινία «Star Wars: a New Hope». Συνεργάστηκε στενά με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ για να σχεδιάσουν τις σκηνές στο διάστημα, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρώτης προσελήνωσης ήταν εκείνος που αναμετάδιδε τις εξελίξεις της πτήσης ως «Hal 9000 Computer», στον Walter Cronkite ζωντανά στην τηλεόραση.

To Comic Con διοργανώθηκε πρώτη φορά το 2015 από τους λάτρεις των κόμικς, Λεόντιο Παπαδόπουλο και Τάσο Λαζαρίδη, που ήθελαν από τη μία γνωρίσουν ανθρώπους της 9ης τέχνης που θαύμαζαν και από την άλλη να δημιουργήσουν μια διεθνούς εμβέλειας εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε λάτρεις των κόμικς και από τη στιγμή που διαβάζαμε, θέλαμε στο βάθος του μυαλού να γνωρίσουμε από κοντά όλους τους δημιουργούς, είτε είναι σχεδιαστές, είτε σεναριογράφοι. Θέλαμε να έρθουν και να γνωρίσουν την πόλη μας και να μάθουμε και εμείς τα μυστικά της δουλειάς τους», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο FM 104,9» ο Λεόντιος Παπαδόπουλος. «Θέλαμε ακόμη να κάνουμε κάτι για την ίδια μας την πόλη, την πόλη στην οποία γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε και να εργαζόμαστε» υπογράμμισε.

«Όταν σκεφτόμασταν με τον συνεργάτη μου, Τάσο Λαζαρίδη, τη δημιουργία ενός comic convention πιστεύαμε ότι ο κόσμος της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από τον υπόλοιπο κόσμο. Όλοι μας έχουμε διαβάσει comic ως παιδιά και έχουμε διασκεδάσει με ιστορίες αγαπημένων ηρώων. Λέγαμε «δεν μπορεί υπάρχει αυτός ο κόσμος εκεί έξω ώστε να διοργανώσουμε μία γιορτή για τα κόμικς και το animation», ανέφερε ο Λεόντιος Παπαδόπουλος, εξηγώντας ότι υπολόγιζαν στην απήχηση του κοινού της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν περίμεναν απήχηση σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει workshops και masterclasses, cosplayer events, παιχνίδια ρόλων, διαγωνισμούς για όλο το ηλικιακό φάσμα από παιδιά έως ενήλικες, θαυμαστές των κόμικς και του animation.

Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις τομείς, ο ένας είναι αφιερωμένος σε σχεδιαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνολικά 150 Έλληνες και ξένους δημιουργούς, υπάρχει επίσης χώρος με τα καταστήματα και τους εκθέτες με συλλεκτικά αντικείμενα, αναμνηστικά και gadgets, που σχετίζονται μεα τα κόμικς και ένας χώρος για οργανώσεις που συνεργάζονται με τους διοργανωτές.

Ανάμεσα στους ξένους δημιουργούς από την παγκόσμια σκηνή των κόμικ, του animation και όλων όσα σχετίζονται με τις συγκεκριμένες μορφές τέχνης που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, είναι οι James Tynion, ο οποίος γράφει τη σειρά Detective Comics για την DC, ο Tanino Liberatore ο οποίος σε συνεργασία με τους Stefano Τampurini και Andrea Pazienza δημιούργησαν την πρώτη εκδοχή του Rankxerox, για το περιοδικό Cannibale, σχεδιαστής των σειρών «Bordello» και «Client», ο Brian Azzarello, ο οποίος έχει γράψει τις σειρές Spaceman, Batman: Broken City και το 100 Bullets, ο Thierry Capezzone, ο οποίος ξεκίνησε να σχεδιάζει για το περιοδικό Spirou και το κόμικ Strumfaki, στα τέλη του 1980, ο Yildiray Cinar, Τούρκος σχεδιαστής που έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρίες κόμικ, ο οποίος αυτό το διάστημα σχεδιάζει για τη Marvel, τον τίτλο «Cable», που θα γίνει και ταινία.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά του στο The Comic Con συμμετέχει ο βορειοϊρλανδός σχεδιαστής William Simpson, ο storyboard artist, της τηλεοπτικής σειράς - θρύλου «Game of Thrones». Επίσης, μεγάλος είναι όπως κάθε χρόνο ο αριθμός των εκπροσώπων της ελληνικής σκηνής που θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους και να συνομιλήσουν με το κοινό.

Το κοινό του The Comic Con σύμφωνα με τον Λεόντιο Παπαδόπουλο, ανήκει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. «Είναι το ενημερωμένο, το ταγμένο, ή στρατευμένο κοινό, που ξέρει τι θέλει και συμμετέχει κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα άλλο κοινό, εκείνοι που επισκέπτονται το The Comic Con από περιέργεια, βλέπουν κάτι ωραίο, ενδιαφέρον που γίνεται, έρχονται και μπορεί να τους κερδίσεις, μπορεί όχι. Υπάρχει επίσης το νεαρό κοινό των βιντεοπαιχνιδιών, το οποίο δεν είχε την ευκαιρία μέχρι σήμερα να γνωρίσει. Επειδή σχετίζεται το βιντεοπαιχνίδι με το κόμικ θα έρθει το κοινό αυτό και θα ανακαλύψει αυτό που είχαμε ανακαλύψει εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία του», τόνισε.

Η Παγκόσμια Ημέρα Star Wars - «May the Forth» γιορτάζεται και στη Θεσσαλονίκη

Με μία ξεχωριστή συναυλία θα γιορταστεί αύριο η αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Star Wars «May the fourth», στο πλαίσιο του Thessaloniki Comic Convention "The Comic Con 4". Η MOYSA, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του Θοδωρή Παπαδημητρίου, θα παρουσιάσει στους φίλους του Star Wars τη σουίτα, που περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια του John Williams, όπως τα «The Imperial March (Darth Vader's Theme)» και "Princess Leia's Theme", αλλά και την εμβληματική μουσική των τίτλων της σειράς ταινιών.

Η 4η Μαΐου είναι Παγκόσμια Ημέρα Star Wars επιλέχθηκε, λόγω του λογοπαίγνιου της φράσης των Τζεντάι «Μay the force be with you», με την αγγλική ονομασία της συγκεριμένης ημερομηνίας (May the forth). Ο πρώτος οργανωμένος εορτασμός διοργανώθηκε το 2011 στο Τορόντο του Καναδά.

Προσεχώς... έκθεση με θέμα τη Θεσσαλονίκη

Από το 2015, όταν ξεκίνησε το The Comic Con, οι διοργανωτές ζητούσαν από τους προσκεκλημένους ξένους και Έλληνες δημιουργούς να σχεδιάσουν έναν φανταστικό ήρωα αλλά σε ένα μνημείο, ή σημείο της Θεσσαλονίκης.

«Έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά σχέδια για τη Θεσσαλονίκη με αγαπημένους ήρωες και θα διοργανώσουμε μία μεγάλη έκθεση για τη Θεσσαλονίκη», δήλωσε ο Λεόντιος Παπαδόπουλος.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μάθει μέσα από την έκθεση και για τον αγαπημένο του ήρωα, και για τον σχεδιαστή και κυρίως για το μνημείο της πόλης.

Στο έντυπο υλικό του «The Comic Con 4» έχουν συμπεριληφθεί μερικά από τα σκίτσα που έχουν δημιουργήσει συμμετέχοντες στη γιορτή των κόμικς και του animation.