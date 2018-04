Έργα τέχνης γυναικών από τη Συρία και το Αφγανιστάν στο αρχοντικό που μεγάλωσε η Αγία Φιλοθέη

Χειροποίητα έργα τέχνης από γυναίκες που έφτασαν στη χώρα μας ως πρόσφυγες θα φιλοξενήσει το πιο παλιό σπίτι της Αθήνας, το Αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα.

Πρόκειται για δημιουργήματα μαθητριών του κέντρου «Αποστολή για Πρόσφυγες και Μετανάστες», οι οποίες συμμετέχουν σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πλέξιμο, κέντημα και ραπτική. Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και κυρίως η επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών οι οποίες αναζητούν τρόπους για να θρέψουν τις οικογένειές τους και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Μοναδικά κεντήματα, ξεχωριστά πλεκτά και άλλα χειροποίητα είδη, με την ιδιαίτερη τέχνη των γυναικών από τη Συρία και το Αφγανιστάν, παρουσιάζονται την Κυριακή 22 Απριλίου από 13.00 έως τις 16.00 στο ιστορικό Αρχοντικό (Αδριανού 96), όπου μεγάλωσε η Αγία Φιλοθέη, προστάτιδα των γυναικών.

Η Αγία Φιλοθέη, κατά κόσμον Ρεβούλα Μπενιζέλου, γεννήθηκε το 1522 στην Αθήνα. Ίδρυσε το Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα, μοίρασε την περιουσία της και πέθανε από τα βασανιστήρια των Τούρκων. Μετά το θάνατό της, το 1589, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ματθαίος Β' την ανακήρυξε Οσία.

Το εκπαιδευτικό κέντρο «Αποστολή για Πρόσφυγες και Μετανάστες» του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης προσφέροντας προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά πρόσφυγες, καθώς και μαθήματα γλωσσών και ενδυνάμωσης σε ενηλίκους. Το 2018 χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Give for Greece IV-V: Educational Activities for Refugees and Migrants.