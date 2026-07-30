Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, καθώς σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς που έπληξε τη νότια Πάρο πριν από δύο ημέρες.

Οι αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν στις περιοχές Καμαρίου, Τρυπητής και Φάραγγα. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και το νησί αποτελεί μέχρι το Σάββατο περιοχή υψηλής επικινδυνότητας εξαιτίας της έντασης των ισχυρών ανέμων 7-8 μποφόρ.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνεχίζονται, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος για τη διευκόλυνση των εκκενώσεων και την προστασία των πολιτών.

Στο σημείο επιχειρεί από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς ένα ελικόπτερο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 14:13, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή ‘Ασπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Πρόκειται για το πέμπτο μήνυμα απομάκρυνσης που εκδίδεται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 14:42, είχαν κληθεί να απομακρυνθούν προς την Αλυκή όσοι βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών ‘Αγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Ακολούθησε νέο μήνυμα στις 15:28 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου, απομακρυνθείτε προς #Αλυκή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Φωτιά στην Άνδρο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη της Άνδρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Μάλιστα, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στην Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου καλούνται να απομακρυνθούν προς το Μπατσί, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους από την περιοχή.