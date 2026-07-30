Η Νικόλ Κίντμαν έλαμπε κατά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της σειράς «Lioness», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη. Η 59χρονη ηθοποιός, η οποία πρόσφατα πυροδότησε φήμες για ειδύλλιο με έναν εύπορο επιχειρηματία, επέλεξε μια τολμηρή εμφάνιση, καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί.

Η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει στον ρόλο της Κέιτλιν Μιντ στη σειρά του Paramount+, την οποία δημιούργησε ο Τέιλορ Σέρινταν, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η τρίτη σεζόν του κατασκοπευτικού θρίλερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming στις 2 Αυγούστου.

Η σταρ τράβηξε όλα τα βλέμματα φορώντας ένα φαρδύ λευκό παντελόνι και ένα διάφανο ασημένιο τοπ, διακοσμημένο με περίτεχνες δαντελένιες λεπτομέρειες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι μπεζ πέδιλα.

Η τελευταία εμφάνιση της Κίντμαν στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών, στις οποίες φαινόταν να περνά τρυφερές στιγμές με τον επιχειρηματία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Μάικλ Ράινσταϊν.

Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX — Page Six (@PageSix) July 24, 2026

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ εθεάθη να απολαμβάνει ένα Aperol Spritz δίπλα σε πισίνα, μαζί με τον γοητευτικό γκριζομάλλη επιχειρηματία, στην Ιταλική Ριβιέρα. Οι δυο τους είχαν χαλαρές και ευχάριστες συζητήσεις, ενώ κάποια στιγμή ο Ράινσταϊν φάνηκε να σηκώνει παιχνιδιάρικα το καπέλο της, το οποίο την προστάτευε από τον δυνατό ήλιο. Πηγή από το περιβάλλον της Κίντμαν δήλωσε στη Daily Mail: «Ύστερα από όλα όσα πέρασε με τον Κιθ, της αξίζει να βρει την ευτυχία». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Ποτέ δεν πίστευε ότι ο γάμος της δεν θα πετύχαινε και προσπάθησε όσο περισσότερο μπορούσε να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη». «Οι κόρες της είναι οι καλύτερές της φίλες και φαίνεται πραγματικά ικανοποιημένη με τη ζωή της. Είναι πολύ προσιτή και ευγενική. Κρατά την προσωπική της ζωή εξαιρετικά ιδιωτική».

Τον περασμένο Ιούνιο εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Κίντμαν είχε συνδεθεί ερωτικά με έναν «επιχειρηματία υψηλού προφίλ». Πηγή είχε δηλώσει τότε στο DeuxMoi ότι «η σχέση εξελίσσεται διακριτικά τους τελευταίους μήνες, ενώ το ζευγάρι κρατά εξαιρετικά χαμηλό προφίλ και παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Η Νικόλ Κίντμαν απέκτησε τις δύο έφηβες κόρες της με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν. Τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε γνωστός ο χωρισμός της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού από τον Έρμπαν, ύστερα από 19 χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε επίσημα τον Ιανουάριο.