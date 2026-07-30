Η Τουρκία μεταφέρει πέντε καταδιωκτικά F-16 μαζί με τα πληρώματά τους στην Εσθονία στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής περιφρούρησης του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

«Στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής περιφρούρησης του ΝΑΤΟ, ολοκληρώθηκε η μεταφορά πέντε αεροσκαφών F-16 και του προσωπικού τους στην αεροπορική βάση του Αμάρι στην Εσθονία, όπου θα σταθμεύσουν από την 1η Αυγούστου μέχρι την 30ή Νοεμβρίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.



«Κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής, οι μονάδες μας θα συμβάλουν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Βαλτικής στο πλαίσιο των κοινών δραστηριοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ», διευκρινίζει το υπουργείο εξηγώντας ότι η Τουρκία διαδέχεται την Πορτογαλία στην αποστολή αυτή.

Οι χώρες της Βαλτικής, πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, μοιράζονται κοινά σύνορα με την Ρωσία και έχουν καταγράψει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 αυξανόμενο αριθμό διεισδύσεων και πτώσεων drones στο έδαφός τους.

Γαλλικά Rafale του ΝΑΤΟ, που σταθμεύουν στις χώρες της Βαλτικής, κατέρριψαν ένα αδέσποτο drone στις αρχές του Ιουνίου στην Λετονία.