Σαφές πολιτικό στίγμα για την πορεία της κυβέρνησης μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027 έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών.

Απευθυνόμενος στους υπουργούς του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού σχεδίου, καλώντας όλα τα μέλη της κυβέρνησης να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναδείξουν το έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ή ολοκληρώνεται σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλύτερη ενημέρωση τόσο των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όσο και των πολιτών, με έμφαση στα έργα τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Παράλληλα, ζήτησε από τους υπουργούς να έχουν πιο συχνή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα περιφερειακά, επισημαίνοντας ότι οφείλουν να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο τις δράσεις του χαρτοφυλακίου τους.

Αναφερόμενος στην πολιτική συγκυρία, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της κυβέρνησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι επιδόσεις της μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα σημερινά ευρήματα των δημοσκοπήσεων. «Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι πρώτοι βασικοί άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού έως το 2030.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι «ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας», εκτιμώντας πως όσο προχωρά η κυβερνητική θητεία αναδεικνύονται οι αδυναμίες της αντιπολίτευσης, ενώ η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει με μεγαλύτερη πληρότητα το σχέδιο και τα αποτελέσματα της πολιτικής της.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς να κινηθούν ακόμη πιο συντονισμένα το επόμενο διάστημα, τονίζοντας πως «ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου», δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση θα πορευτεί προς την ολοκλήρωση της τετραετίας.