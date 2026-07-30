Σημαντική αλλαγή τίθεται σε ισχύ για τις ομάδες της Super League, καθώς οι ποδοσφαιριστές από το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία θα λογίζονται πλέον ως κοινοτικοί στη Β’ ζώνη. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί αρκετούς συλλόγους και ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε περιορισμούς στη διαχείριση των θέσεων των μη κοινοτικών παικτών.

Πλέον, ποδοσφαιριστές όπως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Ανίς Ζαρουρί δεν θα καταλαμβάνουν θέση μη κοινοτικού στο ρόστερ.

Υπενθυμίζεται ότι από τη νέα αγωνιστική περίοδο η Super League τροποποίησε τον κανονισμό για τους μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, με το προηγούμενο όριο 5+3 (πέντε άνω των 23 ετών και τρεις κάτω των 23) να αντικαθίσταται από το 6+2. Ωστόσο, παραμένει αμετάβλητος ο αριθμός των πέντε ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών που μπορούν να συμπεριληφθούν στο φύλλο αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη των τριών χωρών της Βόρειας Αφρικής στη Β’ ζώνη δεν αποτελεί νέα ρύθμιση της ΕΠΟ. Βασίζεται στις συμφωνίες σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και εφαρμόζεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στο ίδιο καθεστώς υπάγονται ήδη χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Σερβία, η Τουρκία, η Ουκρανία και η Αλβανία, παρότι δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.