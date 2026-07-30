Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζονται να μοιραστούν τη σκηνή του NOX, σε μια συνεργασία που αναμένεται να ξεχωρίσει τη νέα χειμερινή σεζόν.

Οι δύο τραγουδίστριες πραγματοποίησαν τη φωτογράφιση για την επίσημη αφίσα των εμφανίσεών τους, δίνοντας το πρώτο δείγμα από όσα θα παρουσιάσουν στο κοινό. Με μεγάλες επιτυχίες και πολυετή πορεία στη μουσική, υπόσχονται ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα και διασκέδαση.

«Μόλις τελειώσαμε τη φωτογράφιση για την αφίσα μας για το ΝΟΧ. Ήταν γρήγορη σχετικά, γύρω στις επτά ώρες» είπε με χιούμορ η Δέσποινα Βανδή. «Ήταν φανταστική. Παιδιά, έρχεται μαγικός χειμώνας. Θα περάσουμε τέλεια», συμπλήρωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου. «Δεν καταλαβαίνετε τι θα συμβεί», πρόσθεσε η Δέσποινα Βανδή.