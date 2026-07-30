Το Αιγαίο έδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμή του, με τους θυελλώδεις ανέμους να σηκώνουν κύματα που μετέτρεψαν την προσπάθεια πρόσδεσης στο λιμάνι του Γαυρίου της Άνδρου σε μια πραγματική δοκιμασία. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο επιχείρησε να προσεγγίσει το λιμάνι, ωστόσο οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ασφαλή ολοκλήρωση του ελιγμού.

Οι εικόνες που κατέγραψε το Newsbeast είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης που επικρατεί στο Αιγαίο, με τον δυνατό αέρα να σαρώνει το λιμάνι και τη θάλασσα να βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό.

Ο πλοίαρχος, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια πρόσδεσης, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ στο σχετικό ρεπορτάζ του συναδέλφου Δημήτρη Καραστεφανή αποτυπώνεται η ένταση των ανέμων που πλήττουν τις Κυκλάδες, προκαλώντας δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και υπενθυμίζοντας ότι, όταν το Αιγαίο αγριεύει, ο τελευταίος λόγος ανήκει πάντα στη θάλασσα.