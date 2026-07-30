Μία βόλτα στα στενάκια του αθηναϊκού κέντρους, το μεσημέρι μίας ιουλιάτικης Κυριακής είναι από εκείνες τις μικρές απολαύσεις, αν έχεις ξεμείνει στην πρωτεύουσα ή αν σου αρέσει να ανακαλύπτεις.

Όσες φορές κι αν έχεις περάσει από τα ίδια δρομάκια, ενίοτε διαπιστώνεις νέα ερεθίσματα και αναρωτιέσαι: «Μα, αφού έχω περάσει τόσες φορές, πώς δεν πρόσεξα αυτό ή το άλλο;» Ή «Πότε ξεφύτρωσε αυτό το μαγαζάκι;».

Κάπως έτσι συνέβη κι αυτή τη φορά. Περπατώντας στην οδό Αγίας Ειρήνης πήρε το μάτι μου μία γωνιά, σκέτη καρτ ποστάλ. Μία καρτ ποστάλ της αγαπημένης μου Νάπολης, της πολύβουης «μάγισσας» του ιταλικού νότου, αλλά με τον τόσο συναρπαστικό χαρακτήρα, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Το βλέμμα μου σκάλωσε σε μία βέσπα, βαμμένη στα χρώματα του μπλε και του κίτρινου με τα χαρακτηριστικά ναπολιτάνικα λεμόνια. Η πρώτη κίνηση ήταν να τη βγάλω φωτογραφία και να ανακαλύψω πού ακριβώς βρισκόταν. Σε «υποδεχόταν» σε ένα μικρό, αδιέξοδο στενό, διακοσμημένο με τα γαλάζια σημαιάκια της ομάδας της Νάπολι, κρεμασμένες καρδιές, όπως συνηθίζεται στην πόλη, αλλά και τοιχογραφίες – γκράφιτι του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Όλο αυτό το σκηνικό ανήκε στο Mamy Blue, το οποίο μπήκε στη λίστα για μία γαστρονομική εξόρμηση και αποφασίσαμε να ζήσουμε ξανά το vibe. Έχοντας ταξιδέψει στη Νάπολη έναν χρόνο πριν, ξύπνησε συναισθήματα νοσταλγικά.

Ίσως, να έχετε επισκεφθεί το κατάστημα στη Γλυφάδα και να γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται. Το Mamy Blue ήρθε για να προσφέρει ναπολιτάνικες γεύσεις και στους κατοίκους του κέντρου. Όπως μάθαμε δεν είχε ζήσει κανείς στη Νάπολη, ούτε είχε ρίζες από εκεί. Ήταν ένα concept που άρεσε και μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Ξεκινώντας από τη διακόσμηση, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μαραντόνα είναι παντού. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ναπολιτάνικης καθημερινότητας, αφού το θρυλικό «δεκάρι» της ιστορικής «Αλμπισελέστε» ήταν ο αναμορφωτής της ομάδας της Νάπολης.

Το βλέμμα μαγνητίζουν τα κρεμασμένα στον τοίχο λουλουδάτα πιάτα, όπως τα είδαμε στο Σορρέντο και το Ραβέλο, τα λεμόνια που σε ταξιδεύουν στο Κάπρι και την ακτή του Αμάλφι. Τα κλειστά ρολά στο δρομάκι έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραπέμπουν στις δύο πιο ιστορικές πιτσαρίες της Νάπολης, L’Antica Pizzeria da Michele και Sorbillo. Ίσως, αυτό που μου έλειψε λίγο από τη διακόσμηση, ήταν οι κρεμαστές πιπεριές, που για τους Ναπολιτάνους αποτελούν σύμβολο ευημερίας, τύχης και διώχνουν το κακό μάτι.

Και φυσικά ο μεγάλος πρωταγωνστής δεν είναι άλλος από τον θολωτό ξυλόφουρνο του Mamy Blue, όπου οι πίτσες ψήνονται σε θερμοκρασίες 450-500°C, αφού το ζυμάρι ωριμάσει για 36-48 ώρες.

Όλη η φιλοσοφία κρύβεται στο ζυμάρι

Το πρώτο πράγμα που θα συναντήσεις στα προσεκτικά και κομψά στρωμένα τραπέζια του Mamy Blue είναι ένα σουπλά που λέει μία πολύ ωραία ιστορία. Όλη η φιλοσοφία της ναπολιτάνικης πίτσας κρύβεται μέσα στο ζυμάρι, το οποίο οι Ναπολιτάνοι ονομάζουν “la pizza a ruoto di carro”, παρομοιάζοντάς τη με τη ρόδα του κάρου.

Η ιστορία λέει, πως η πίτσα αυτή εμφανίστηκε στη Νάπολη περίπου το 1500 μΧ. Οι pizzaiolo στις εργατικές φτωχικές συνοικίες της πόλης προσπαθούσαν να ανοίξουν το ζυμάρι όσο περισσότερο μπορούσαν, έτσι ώστε να βγουν πιο πολλά και μεγαλύτερα κομμάτια, προκειμένου να ταϊσουν όσο περισσότερα στόματα μπορούσαν. Για το λόγο αυτό και η παράδοση λέει, ότι όσο πιο πλατιά ήταν η ζύμη της πίτσας, τόσο φτωχότερη ήταν και η γειτονιά.

Χαρακτηριστικό, λοιπόν, γνώρισμα της ναπολιτάνικης πίτσας είναι η πολύ λεπτή και διάπλατη ζύμη της.

Ένα ξεχωριστό γευστικό ταξίδι

Ανοίγοντας τον κατάλογο του μενού, τα ορεκτικά μας ταξίδεψαν στην Mama Napoli, με τα αγαπημένα αραντσίνι και τα ναπολιτάνικα κεφτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας και polenta με τυρί taleggio.

Από τις μακαρονάδες επιλέξαμε την λιτή και απέρριτη Caccio e Peppe, με λιγκουίνι, ένα γευστικό πιάτο με το τριμμένο πιπέρι να αφήνει μία ιδιαίτερη αίσθηση στον ουρανίσκο, χωρίς να χαλά την ισορροπία.

Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξουμε τις πίτσες, η αλήθεια είναι ότι αμφιταλαντυτήκαμε αρκετά, αφού όλες είχαν το ξεχωριστό γευστικό ενδιαφέρον τους. Καταλήξαμε αρχικά στην “Mamy Blue” με μοτσαρέλα Fior di Latte, gorgonzola, guanciale, καραμελωμένο και αποξηραμένο κρεμμύδι και λάδι σχοινόπρασου. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαντάζει «βαριά», όμως διαπιστώσαμε ακριβώς το αντίθετο. Εξαιρετικά ισορροπημένες οι αναλογίες, χωρίς να υπερτερεί το κρεμμύδι, που προσωπικά για μένα είναι μία δύσκολη γεύση.

Η δεύτερη επιλογή μας στη “Sophia Loren” με σάλτσα ντομάτας San Marzano, προσούτο di Parma 24μηνης ωρίμανσης, μοτσαρέλα Fior di Latte, ρόκα, νιφάδες παρμεζάνας και λάδι τρούφας. Δυναμική και γοητευτική, όπως ακριβώς η σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιός, Σοφία Λόρεν, από την οποία είναι εμπνευσμένη η συνταγή.

To γεύμα μας συνόδευσε ένα μπουκάλι ροζέ Grigio Pinot, ενώ λίγο πριν για το «ζέσταμα» επιλέξαμε το κλασικό Aperol Spritz και ένα ποτήρι ημίγλυκο moscato ροζέ.

Αν θα μπορούσα να προσθέσω στον κατάλογο μερικές γεύσεις αυτές θα ήταν η επιτομή του υδατάνθρακα pasta e patate con la provola, ένα παραδοσιακό, λιτό αλλά εξαιρετικά νόστιμο πιάτο. Δημιουργήθηκε ως ένας τρόπος αξιοποίησης των ζυμαρικών που περίσσευαν στα ράφια των νοικοκυριών, γι’ αυτό και συχνά σερβίρεται με διαφορετικά είδη ζυμαρικών ανακατεμένα στο ίδιο πιάτο. Όσον αφορά τα γλυκά, ανάμεσα στην pannacotta, το τιραμισού και την πάβλοβα, θα προσέθετα τα cannoli με κρέμα φιστικιού και τον κλασικό μπαμπά σε αρωματικό σιρόπι.

Γεύσεις μετά μουσικής…

Στο Μamy Blue, εκτός από τις υπέροχες γεύσεις, ακούς και καλή μουσική. Ειδικά, αν υπάρχει και live. Εμείς πετύχαμε μία από τις μουσικές Τετάρτες, όπου μία ξεχωριστή μπάντα, οι Hermafrodite’s Child, φρόντισε να απογειώσει το κέφι και τη διάθεσή μας.

Ναι, ήταν εκείνα τα παιδιά, που περίπου στο 2022 τους έβλεπα να παίζουν στην Ερμού ως μουσικοί του δρόμου και πάντα στεκόμουν να τους χαζέψω και να τους ακούσω.

Με έμπνευση και λογοπαίγνιο από το όνομα του εμβληματικού συγκροτήματος του Βαγγέλη Παπαθανασίου Aphrodite’s Child, oı Hermafrodite’s μας ταξιδεύουν στις δεκαετίες του ’50 και ’60, αναβιώνοντας τον αυθεντικό ήχο που διαμόρφωσε τη σύγχρονη μουσική.

Με ρεπερτόριο που περιλαμβάνει τα διαχρονικά αριστουργήματα των Beatles, Elvis Presley, The Beach Boys, The Kinks, αλλά και με κομμάτια από αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Πασχάλης, οι Charms και οι Idols, δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ της διεθνούς και της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Τους ρωτήσαμε, αν θα συνεχίσουν τα live τους και την επόμενη σεζόν και μας άφησαν με νόημα να καταλάβουμε.

Επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι στη Νάπολη ή οπουδήποτε, μία βόλτα σε κάτι που τη θυμίζει έντονα, είναι πάντα μία καλή ιδέα. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας μπορούμε να ζήσουμε Una notte a Napoli συντροφιά με λαχταριστές γεύσεις και μία ατμόσφαιρα παλιού ιταλικού σινεμά.