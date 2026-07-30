Παραδόθηκαν τα vouchers σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.



Τα ειδικά κουπόνια παρέδωσε στους ωφελούμενους ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες.



Με την παραλαβή του ειδικού κουπονιού, κάθε ωφελούμενος μπορεί, πλέον, να απευθυνθεί στο αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός της διαδικασίας. Η δράση καλύπτει τη δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής στην κατοικία του από πιστοποιημένο τεχνικό.



«Σήμερα 100 οικογένειες της Αθήνας αποκτούν πρόσβαση σε μια ουσιαστική παροχή που βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Με τα νέα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση», δήλωσε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε:



«Πρόκειται για μία ακόμη δράση της πολιτικής μας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς ήδη μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου έχουμε υποστηρίξει με διαφορετικούς τρόπους περισσότερα από 1.000 αθηναϊκά νοικοκυριά: Είτε με απαλλαγές δημοτικών τελών είτε με τη χορήγηση της Κάρτας Ενεργειακής Ωφέλειας είτε με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και να φτάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».



Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ, με την υποστήριξη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND.