Η ανακάλυψη ενός και μόνο σκουληκιού στα έγκατα του φλοιού της Γης στάθηκε η αρχή μιας εξαιρετικά σπάνιας αλληλουχίας γεγονότων, η οποία οδήγησε τους επιστήμονες σε μια ριζική αναθεώρηση όσων πίστευαν για τα όρια της ζωής στον πλανήτη. Το μικροσκοπικό αυτό ζώο, γνωστό ως Halicephalobus mephisto ή «σκουλήκι του διαβόλου», απέδειξε ότι ακόμη και η ζωική ζωή μπορεί να επιβιώσει σε ακραία βάθη, χωρίς ηλιακό φως και σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.

Εάν κάποιος μπορούσε να διαπεράσει τον φλοιό της Γης και να κατέβει σε βάθος περίπου 1,3 χιλιομέτρων, θα βρισκόταν σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον όπου το φως του ήλιου έχει εξαφανιστεί, η θερμοκρασία και η πίεση αυξάνονται συνεχώς και τα υπόγεια νερά γεμίζουν τις ρωγμές των πετρωμάτων. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980, οι περισσότεροι βιολόγοι θεωρούσαν πως σε τέτοιες συνθήκες δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ζωή.

Mahluk Terdalam di Daratan.



The Devil Worm, Halicephalobus mephisto, sejauh ini merupakan organisme multiseluler yang hidup didaratan paling dalam: 3,5 – 3,7 km di bawah permukaan Bumi.



Nematoda (cacing mikroskopis) yang rata-rata panjangnya 0,5 mm ini berkembang biak di… pic.twitter.com/XVRReQGF2p — Semesta Sains (@semestasains) February 23, 2026

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Στα πετρώματα αυτά ζουν αμέτρητα βακτήρια, τα οποία σχηματίζουν ακόμη και πορτοκαλί ή λευκές αποικίες, ενώ ανάμεσά τους κινείται ένα μικροσκοπικό σκουλήκι, χρησιμοποιώντας ειδικές προεξοχές στο στόμα του για να μετακινείται πάνω στην επιφάνεια των βράχων. Αν και το μήκος του δεν ξεπερνά το πλάτος μερικών ανθρώπινων τριχών, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αυτού του αόρατου οικοσυστήματος. Όταν πεθαίνει, το σώμα του αποδομείται από βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς, διατηρώντας σε λειτουργία έναν πρωτόγονο κύκλο ζωής στα βάθη της Γης.

Η ανακάλυψη που ανέτρεψε τις επιστημονικές βεβαιότητες

Η ανακάλυψη βακτηρίων που ζουν βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης τη δεκαετία του 1990 αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη ότι η υπόγεια βιόσφαιρα είναι πολύ πιο πλούσια απ’ όσο πίστευαν οι επιστήμονες. Το 1997 εντοπίστηκαν βακτήρια σε βάθος 2,8 χιλιομέτρων μέσα σε γεώτρηση φυσικού αερίου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες έρευνες σχετικά με τη ζωή στο υπέδαφος.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο βιολόγος Γκαετάν Μποργκονί, ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού ερευνητικού ιδρύματος Extreme Life Isyensya στο Βέλγιο, άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο ότι βαθιά κάτω από τη Γη θα μπορούσαν να ζουν και νηματώδη σκουλήκια. Η ιδέα αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από πολλούς επιστήμονες, όμως ο ίδιος πίστευε ότι η εξαιρετική ανθεκτικότητα αυτών των οργανισμών άξιζε να διερευνηθεί.

Το μοναδικό σκουλήκι που βρέθηκε σε χρυσωρυχείο

Το 2008 ο Γκαετάν Μποργκονί και ομάδα ειδικών επισκέφθηκαν το χρυσωρυχείο Μπέατριξ στη Νότια Αφρική. Σε βάθος περίπου 1,3 χιλιομέτρων αξιοποίησαν γεωτρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στους τοίχους του ορυχείου για την άντληση νερού θερμοκρασίας περίπου 37 βαθμών Κελσίου. Το νερό διοχετεύθηκε μέσα από ειδικά φίλτρα, ώστε να συγκρατηθούν πιθανοί ζωντανοί οργανισμοί.

Έπειτα από τη διήθηση περισσότερων από 6.000 λίτρων νερού, οι ερευνητές εντόπισαν ένα και μοναδικό μικροσκοπικό σκουλήκι. Σε δύο ακόμη ορυχεία της Νότιας Αφρικής φιλτραρίστηκαν περισσότερα από 12 εκατομμύρια λίτρα νερού και βρέθηκαν λίγα ακόμη είδη νηματωδών, μαζί με άλλους ασπόνδυλους οργανισμούς, μύκητες και διάφορες μικροσκοπικές μορφές ζωής. Ο ίδιος ο Μποργκονί δήλωσε ότι ποτέ δεν περίμενε να ανακαλύψει «έναν ολόκληρο ζωολογικό κήπο» κάτω από τη Γη.

Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα σκουλήκι με σπασμένη ουρά, ζημιά που είχε προκληθεί κατά τη διαδικασία της διήθησης. Ο ερευνητής δεν αναγνώρισε το είδος και το 2011 η ομάδα ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για έναν άγνωστο μέχρι τότε οργανισμό, στον οποίο δόθηκε η επιστημονική ονομασία Halicephalobus mephisto.

Vermes-do-Diabo (Halicephalobus mephisto) são pequenas criaturas que sobrevivem na profundidade e no calor (~40°) das minas profundas na África do Sul. Depois de sequenciarem o genoma, cientistas acharam sua estratégia: duplicação de genes responsáveis por proteínas protetoras pic.twitter.com/nYHK4rY2IL — Pílulas do LSD (@pilulasdolsd) October 19, 2020

Η απίστευτη τύχη που επέτρεψε τη μελέτη του

Η σπασμένη ουρά αποτελεί ουσιαστικά θανατική καταδίκη για έναν νηματώδη. Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο άτομο ήταν θηλυκό και μπορούσε να αναπαράγεται παρθενογενετικά, χωρίς να απαιτείται ζευγάρωμα. Πριν πεθάνει πρόλαβε να γεννήσει οκτώ βιώσιμα αυγά, επιτρέποντας στους επιστήμονες να δημιουργήσουν απογόνους και να συνεχίσουν τη μελέτη του είδους.

Ο Γκαετάν Μποργκονί χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή εξαιρετικά τυχερή, επισημαίνοντας ότι από τότε δεν έχει βρεθεί άλλο «σκουλήκι του διαβόλου». Από την πλευρά του, ο ερευνητής γονιδιωματικής Τζον Μπραχτ, από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, παρομοίασε το εύρημα με τον ήρωα του Χάρι Πότερ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «το σκουλήκι που έζησε».

Οι απόγονοι του μοναδικού εκείνου οργανισμού εξακολουθούν να καλλιεργούνται στο εργαστήριο του Τζον Μπραχτ. Εκεί διατηρούνται σε τρυβλία Petri υπό συνθήκες παρόμοιες με εκείνες του συγγενικού νηματώδους Caenorhabditis elegans, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο μελετημένα είδη στον κόσμο και ζει σε σαπισμένα φρούτα. Οι επιστήμονες παρατήρησαν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές στη συμπεριφορά του Halicephalobus mephisto, καθώς δεν κολυμπά στο νερό αλλά προσκολλάται στα τοιχώματα των δοχείων, πιθανότατα επειδή έτσι μπορεί να αγκιστρώνεται στους υπόγειους βράχους του φυσικού του περιβάλλοντος. Επιπλέον, αποφεύγει να τραφεί με το βακτήριο E. coli, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως ως τροφή για το Caenorhabditis elegans, προτιμώντας άλλα βακτήρια που αναπτύσσονται στις καλλιέργειες.

Σημαντική διαφορά καταγράφηκε και ως προς τη θερμοκρασία. Το «σκουλήκι του διαβόλου» παρουσιάζει πολύ αργή ανάπτυξη στους 20 βαθμούς Κελσίου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο ζωής του σε περίπου οκτώ ημέρες. Αντίθετα, στους 37 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που συνήθως αποδεικνύεται θανατηφόρα για το Caenorhabditis elegans, αναπαράγεται κάθε δύο ημέρες, δείχνοντας ότι έχει προσαρμοστεί ιδανικά στις θερμές συνθήκες του υπεδάφους.

Πώς το «σκουλήκι του διαβόλου» επιβιώνει στις ακραίες συνθήκες

Η μελέτη ενός είδους που προέρχεται από τους απογόνους ενός και μόνο ατόμου αποτελεί μεγάλη επιστημονική πρόκληση, ιδιαίτερα όταν αυτοί οι οργανισμοί βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, ο Τζον Μπραχτ και οι συνεργάτες του κατάφεραν να εντοπίσουν σημαντικές ενδείξεις για τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στο Halicephalobus mephisto να επιβιώνει βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Το 2019 οι ερευνητές προχώρησαν στην αλληλούχιση του DNA του οργανισμού και διαπίστωσαν ότι διαθέτει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό γονιδίων που παράγουν πρωτεΐνες θερμικού σοκ. Οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες προστατεύουν άλλα μόρια από τις βλάβες που προκαλούνται λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, προσφέροντας έναν κρίσιμο μηχανισμό επιβίωσης στο υπόγειο περιβάλλον.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2024, η ομάδα του Τζον Μπραχτ εστίασε την έρευνά της σε ένα ακόμη σημαντικό μόριο, την κυτοχρωμική οξειδάση c, βασικό στοιχείο της διαδικασίας με την οποία οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το οξυγόνο για την παραγωγή της απαραίτητης ενέργειας που απαιτείται για τη διατήρηση της ζωής.

Τα πειράματα έδειξαν ότι η συγκεκριμένη ουσία λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασία δωματίου απενεργοποιείται, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται σημαντικά η παραγωγή ενέργειας και τα σκουλήκια να εμφανίζουν εξαιρετικά αργή δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Τζον Μπραχτ, αυτός ο μηχανισμός πιθανόν αποτελεί στρατηγική επιβίωσης, καθώς επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπαράγονται περισσότερο όταν βρίσκονται στο θερμό περιβάλλον όπου ευδοκιμούν.

Παράλληλα, ο ερευνητής εξετάζει κατά πόσο η παρθενογενετική αναπαραγωγή αποτελεί ακόμη μία εξελικτική προσαρμογή. Επειδή τα «σκουλήκια του διαβόλου» ενδέχεται να συναντούν εξαιρετικά σπάνια άλλα άτομα του ίδιου είδους μέσα στις τεράστιες υπόγειες εκτάσεις, η δυνατότητα να αποκτούν απογόνους χωρίς ζευγάρωμα ίσως αποτελεί τον μοναδικό τρόπο διατήρησης του πληθυσμού τους.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πάντως ότι η ασεξουαλική αναπαραγωγή θεωρείται γενικά μειονέκτημα, επειδή δεν δημιουργεί τη γενετική ποικιλότητα που προκύπτει από την ανάμειξη γενετικού υλικού μεταξύ αρσενικών και θηλυκών οργανισμών. Για τον λόγο αυτό πολλοί ερευνητές εκτιμούν ότι τα είδη που αναπαράγονται αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται μακροπρόθεσμα σε εξαφάνιση. Ο Τζον Μπραχτ δεν αποκλείει πάντως το ενδεχόμενο να υπάρχουν και αρσενικά άτομα του είδους, τα οποία απλώς δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Όπως σημειώνει, όπου υπάρχει διαθέσιμη τροφή και δυνατότητα πρόσβασης για ζώα, οι νηματώδεις εξελίσσονται ώστε να καταλαμβάνουν αυτό το οικολογικό περιβάλλον.

Το μυστήριο της υπόγειας βιόσφαιρας

Παραμένει άγνωστο με ποιον τρόπο οι συγκεκριμένοι οργανισμοί έφτασαν σε τόσο μεγάλα βάθη. Έρευνα του Γκαετάν Μποργκονί και της γεωβιολόγου Κάρα Μαγκναμπόσκο, από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zürich), υποδηλώνει ότι τουλάχιστον ορισμένα είδη νηματωδών μεταφέρονται από την επιφάνεια προς τα κάτω μέσω του νερού, πιθανώς με τη βοήθεια των δονήσεων που προκαλούν οι σεισμοί. Ορισμένα καταφέρνουν να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες, ενώ άλλα χάνονται.

Η Κάρα Μαγκναμπόσκο εκτιμά ότι υπάρχει κάποια μορφή σύνδεσης και μεταφοράς οργανισμών από την επιφάνεια προς το βαθύ υπόγειο περιβάλλον. Παράλληλα, οι ίδιοι και άλλοι ερευνητές έχουν υπολογίσει ότι τα μικρόβια της βαθιάς βιόσφαιρας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της ζωής στον πλανήτη, καθώς αποτελούν το 12% έως 20% της συνολικής βιομάζας όλων των μικροβίων της Γης.

Τα υπόγεια βακτήρια έχουν εξελίξει πολύπλοκες στρατηγικές ώστε να εξασφαλίζουν άνθρακα και ενέργεια μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον όπου ζουν και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη πιο σύνθετων μορφών ζωής, όπως οι νηματώδεις. Δεν αποτελούν μόνο πηγή τροφής, αλλά πιθανότατα παράγουν και μικρές ποσότητες οξυγόνου που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους, όπως αναφέρει το BBC. Επιπλέον, επηρεάζουν την οξύτητα των υπόγειων υδάτινων κοιλοτήτων, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη μεγαλύτερων οργανισμών. Από την άλλη πλευρά, οι ασπόνδυλοι επιστρέφουν θρεπτικά στοιχεία στους μικροοργανισμούς, προσφέροντας άζωτο μέσω των αποβλήτων τους και άνθρακα όταν πεθαίνουν.

Ένα οικοσύστημα που ίσως υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια

Σύμφωνα με έρευνα της Μάγκι Λάου, από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Μηχανικής Βαθέων Θαλασσών της Κίνας, και των συνεργατών της, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα είδος βακτηρίου που ζει βαθιά μέσα στον φλοιό της Γης βρίσκεται εκεί ήδη από την εποχή που άρχισε να διασπάται η υπερήπειρος Παγγαία, πριν από περίπου 165 εκατομμύρια χρόνια, όταν ακόμη κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το «σκουλήκι του διαβόλου» και οι υπόλοιποι υπόγειοι οργανισμοί ενδέχεται να αποτελούν από τις πιο ανθεκτικές μορφές ζωής στον πλανήτη. Η μελέτη της βαθιάς βιόσφαιρας θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εμφανίστηκε η ζωή στη Γη, αλλά και να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Αν υπάρχει ζωή στον Άρη, εκτιμούν οι ειδικοί, είναι πιθανότερο να βρίσκεται κάτω από την επιφάνειά του.

Ακόμη και στο υποθετικό σενάριο κατά το οποίο ένας αστεροειδής θα εξαφάνιζε κάθε μορφή ζωής από την επιφάνεια της Γης, οι οργανισμοί που κατοικούν στα βάθη του υπεδάφους θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία για την επανεμφάνιση της ζωής στον πλανήτη.

Η περιβαλλοντική επιστήμονας και βιοχημικός Έστα βαν Χέερντεν, επικεφαλής επιστήμονας της νοτιοαφρικανικής εταιρείας βιοαποκατάστασης iWater και μέλος της ομάδας που ανακάλυψε το «σκουλήκι του διαβόλου», υπογραμμίζει ότι η ανακάλυψη αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη θέση του στη φύση. Όπως αναφέρει, οι οργανισμοί αυτοί βρίσκονται στη Γη εδώ και εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια χρόνια, και πιθανότατα θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμη μετά την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους.