Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη με πλεούμενο που χρησιμοποιείτο για τον διάπλου μεταναστών κοντά στο γαλλικό λιμάνι της Δουνκέρκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα.

Η γαλλική διοίκηση δήλωσε ότι το σκάφος αντιμετώπισε δυσκολίες νωρίς σήμερα κοντά στην ακτή, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσει στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Μάγχη είναι ένας από τους πλέον πολυσύχναστους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου και τα ισχυρά της ρεύματα έχουν προκαλέσει πολλούς θανάτους μεταξύ των μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία.

Οι διακινητές συνήθως υπερφορτώνουν τις φουσκωτές βάρκες, με αποτέλεσμα τα σκάφη μετά βίας να επιπλέουν.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών που επιχειρούν τον επικίνδυνο διάπλου παραμένει προτεραιότητα για τη γαλλική κυβέρνηση και για την κυβέρνηση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία κατέληξε σε συμφωνία με βάση την οποία θα καταβάλει στη Γαλλία έως 660 εκατ. λίρες (882,6 εκατ. δολάρια) για την αντιμετώπιση των παράνομων διελεύσεων μεταναστών στη Μάγχη, με ένα μέρος της χρηματοδότησης να εξαρτάται από τα αποτελέσματα.