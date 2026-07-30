Στα χέρια των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 26χρονος ο οποίος επιτέθηκε σε 46χρονο εξαιτίας της μπλούζας αθλητικής ομάδας που φορούσε.

Ο 20χρονος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (29-07-2026) μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Όπως προέκυψε, προχθές το βράδυ αλλά και πριν από δύο βδομάδες, ο 26χρονος, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού προσέγγισε 46χρονο, τον οποίο εντόπισε να κινείται πεζός στο κέντρο της πόλης, τον εξύβρισε, τον απείλησε και άσκησε σωματική βία σε βάρος του, διότι φορούσε μπλούζα, που προσομοίαζε χρωματικά με διακριτικά αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, θα οδηγηθεί αρμοδίως.