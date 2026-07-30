Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Νταμιέτα αποδίδεται σε επίθεση με drone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου ανέφερε ότι, έπειτα από τις πρώτες έρευνες, το περιστατικό «φαίνεται να είναι αποτέλεσμα επίθεσης με drone, για την οποία καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου».

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler, μια «έκρηξη» που σημειώθηκε στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου της Νταμιέτα προκάλεσε ζημιές στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter. Η φωτιά που ακολούθησε εξαπλώθηκε στη συνέχεια και στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.

Την ίδια εκτίμηση επιβεβαίωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης, αναφέροντας ότι το drone έπληξε το αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευσης LNG Energos Winter. Από το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο πριν κατασβεστεί είχε ήδη επεκταθεί στο Gaslog Salem.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου διευκρίνισε ότι από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

Παρά το συμβάν, η λειτουργία του λιμανιού της Νταμιέτα δεν έχει επηρεαστεί. Η εταιρεία διαχείρισής του ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται χωρίς προβλήματα.

«Η αρχή του λιμανιού της Νταμιέτα επιβεβαιώνει ότι διατηρείται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του λιμανιού, με όλους τους τερματικούς σταθμούς και τις αποβάθρες να συνεχίζουν να καταγράφουν τακτικές αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, καθώς και τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και χειρισμού όλων των ειδών εμπορευμάτων», ανέφερε.