Η πύρινη λαίλαπα που πλήτει την περιοχή του Ρεθύμνου προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση πολιτών που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην παραλία του Αγίου Παύλου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ψαράδες της περιοχής, με έναν αλιέα από την Αγία Γαλήνη να περιγράφει τις δύσκολες στιγμές, όταν κλήθηκε από το Λιμεναρχείο να συνδράμει με το σκάφος του στη μεταφορά περίπου 30 ανθρώπων.

Ο Νίκος Ματθαιάκης, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης διάσωσης: «Κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 16:00 το μεσημέρι να είμαι σε ετοιμότητα. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου, τον “Άγιο Σπυρίδωνα”».

«Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα».

«Ήταν στη γωνία του Αγίου Παύλου, είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα, έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ”. Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχιάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία, καθόλου εύκολο», ανέφερε.

«Ήταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένοι. Ήταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό».

«Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα. Έχω ζήσει φωτιές, αλλά αυτό το δράμα δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις ανθρώπους να αγωνιούν για τη ζωή τους και τις περιουσίες τους», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο cretalive.gr.

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