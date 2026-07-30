Πάει και για αριστερό μπακ

Δεν κινείται μόνο για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ η ΑΕΚ αλλά και για αριστερό μπακ. Η παρουσία του Πένραϊς από την αρχή της προετοιμασίας δεν είναι και η καλύτερη και ο Νίκολιτς έχει ζητήσει μεταγραφή και για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Ριμπάλτα να έχει έτοιμη λίστα και να έχει κάνει τις πρώτες συζητήσεις με υποψήφιους στόχους. Η απόφαση για την απόκτηση αριστερού μπακ δεν πάρθηκε τώρα, τις τελευταίες μέρες δηλαδή, αλλά υπήρχε εδώ και καιρό στο μυαλό του προπονητή, ο οποίος θέλει έναν παίκτη που θα μπορεί να βοηθήσει και επιθετικά σαν εξτρέμ. Κάτι που στην Ένωση πίστευαν ότι θα έκανε ο Πένραϊς αλλά τους διέψευσε.

Τα λέει όπως είναι ο Νίκολιτς

Ο Νίκολιτς έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους στην ΑΕΚ όχι μόνο με τη δουλειά του αλλά και με τον χαρακτήρα του. Έπειτα από κάθε φιλικό παιχνίδι ο Σέρβος τεχνικός αναφέρεται στις μεταγραφές και δεν το κάνει για να… χαϊδέψει αυτιά και να αποθεώσει αυτούς που αποκτήθηκαν, αλλά για να τονίσει ότι θέλει κι άλλη ενίσχυση. Δεν εφησυχάζει, δεν λέει αυτά που θέλει να ακούσει η διοίκηση, αλλά αυτά που πιστεύει ο ίδιος και θεωρεί απαραίτητα για την ομάδα, η οποία θέλει να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα και να παίξει στο Champions League. Και το γεγονός ότι λέει πάντα αυτό που πιστεύει αρέσει πάρα πολύ και στον Ηλιόπουλο.

Ποιοι θα μείνουν εκτός;

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μεταγραφικό ντεμαράζ και ο Μεντιλίμπαρ ετοιμάζεται για τις πρώτες δύσκολες αποφάσεις. Οι ερυθρόλευκοι έχουν αυτή τη στιγμή 21 ξένους παίκτες, χωρίς να υπολογίζουμε τον Αντρέ Λουίς που θα πάει στις ΗΠΑ, και στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν θα πρέπει να δηλωθούν οι 17 εξ αυτών. Τέσσερις επομένως θα πρέπει να μείνουν εκτός και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί, ποιους θα αφήσει έξω από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είχε και την περσινή σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα το ίδιο πρόβλημα.

Η κωλοτούμπα του Λανουά

Η ΕΠΟ και ο Λανουά ετοιμάζονται για τη συζήτηση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Μια σκέψη που έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά, για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος ο αρχιδιαιτητής, καθώς μέσα σε ένα χρόνο άλλαξε άποψη χωρίς να έχει καταλάβει κανείς τον λόγο. Όταν άρχιζε το περσινό πρωτάθλημα ο Λανουά είχε πει ότι οι Έλληνες διαιτητές θα είναι έτοιμοι σε 4-5 χρόνια για να σφυρίξουν ξανά σε ντέρμπι. Ένα χρόνο μετά, τελικά, θέλει να τους επαναφέρει στα ντέρμπι, αν και δεν υπήρξε κάποια εντυπωσιακή πρόοδος στην απόδοσή τους την περασμένη σεζόν. Αντιθέτως, χειρότεροι ήταν. Και φυσικά κανείς τους δεν επιλέχθηκε για το Μουντιάλ 2026. Για ποιο λόγο επομένως να σφυρίζουν στα ντέρμπι; Ποιος θα ευνοηθεί από κάτι τέτοιο;

Παράθυρο για ακόμη μία μεταγραφή

Ο Παναθηναϊκός έριξε τη βόμβα με τον Φρανσίσκο αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε κι άλλη προσθήκη στη συνέχεια. Θεωρητικά οι πράσινοι έχουν κλείσει το ρόστερ για τη νέα σεζόν, υπάρχει όμως και σενάριο για ακόμη μία μεταγραφή, καθώς ενδέχεται να υπάρξει αποχώρηση. Ο Γκραντ είναι στο στόχαστρο ομάδων της Euroleague και αν προχωρήσουν οι συζητήσεις με κάποια εξ αυτών, το τριφύλλι θα κινηθεί για την αντικατάστασή του, για την απόκτηση ενός ακόμη γκαρντ. Όπως και να έχει, ο Ομπράντοβιτς είναι απολύτως ικανοποιημένος με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και με το πόσο γρήγορα έγιναν, οπότε από εδώ και πέρα δεν υπάρχει πίεση, άγχος. Αν φύγει ο Γκραντ, θα αποκτηθεί αντικαταστάτης. Αν όχι, το ρόστερ είναι ήδη έτοιμο.