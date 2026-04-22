Το πρόστιμο που ανερχόταν σε 300 ευρώ και επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου που τραγουδούσαν στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να πάρει πίσω ο δήμος μετά τον σάλο που σημειώθηκε.

Όπως επισημάνθηκε από τις Αρχές που υπέβαλαν το πρόστιμο το πρόβλημα δεν ήταν η μουσική τους, αλλά η χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ηχείων, κάτι που πλέον απαγορεύεται από κανονιστική του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από πολλές καταγγελίες, ιδίως για την παραλία.

Ο συγκεκριμένος νόμος δεν στοχεύει αποκλειστικά τους μουσικούς του δρόμου, αλλά γενικότερα περιπτώσεις που προκαλείται όχληση από ηχοσυστήματα.

Μέσα σε ένα μήνα, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 22/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» έχουν βεβαιωθεί περίπου 10 πρόστιμα για χρήση ηχείων, ενώ στην περίπτωση του εν λόγω συγκροτήματος, το πρόστιμο θα ανακληθεί, καθώς τους επιβλήθηκε χωρίς προηγούμενη σύσταση, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τους συμβούλεψε να κάνουν ένσταση.