Οι τοπικοί όμβροι τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, οι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα, οι τοπικά ισχυροί δυτικοί άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο και η περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 20/4.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν από τη Στερεά Ελλάδα και βορειότερα, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά τμήματα. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα Επτάνησα, στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20-22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 22-24, στην Ήπειρο από 8 έως 20-22 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 23-25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-25 βαθμούς, στα Επτάνησα από 12 έως 20-21 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι δυτικών έως νοτιοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί με ίδιες εντάσεις και στα δυτικά τμήματα του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.