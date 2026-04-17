Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Ανώπολη Σφακίων, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ ανετράπη στον δρόμο που οδηγεί προς τον οικισμό, καταλήγοντας με τις ρόδες στον αέρα, κάτι που κάποιοι θεωρούν πως οφείλεται στους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στην Κρήτη.

Το όχημα εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο εξυπηρετώντας τις περιοχές Ανώπολη και Φραγκοκάστελλο, ενώ χρησιμοποιείται και ως σχολικό λεωφορείο, χωρίς ωστόσο να εκτελεί σχολικά δρομολόγια αυτή την περίοδο λόγω των εορτών του Πάσχα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό με καθυστέρηση λίγων ωρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο το λεωφορείο να επηρεάστηκε από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Οι άνεμοι έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με κατοίκους να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις «σηκώνουν πέτρες» και δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις.

Για την κατάσταση στην περιοχή μίλησε ο δήμαρχος Γιάννης Ζερβός, επισημαίνοντας ότι οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ σε άλλα σημεία έπεσαν ακόμα και στύλοι του δικτύου. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στην πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Αγία Ρουμέλη, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.