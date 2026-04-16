Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές σήμερα το μεσημέρι, όταν εντοπίστηκε ένας άνδρας νεκρός σε σπηλιά στην περιοχή Φαλάσαρνα.

Του ανταποκριτή μας στην Κρήτη στο flashnews

Πρόκειται για έναν άνδρα, Κισαμίτη, περίπου 45-50 χρόνων, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι χειμερινός κολυμβητής.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Κισάμου έσπευσαν αμέσως στο σημείο που βρέθηκε το άψυχο σώμα του άνδρα προκειμένου να ερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του και να κάνει αυτοψία στον χώρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.